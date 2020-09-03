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Подделка известной картины Рембрандта оказалась оригиналом: картина более 60 лет пролежала в подвале

Сегодня, 15:56

В прошлом веке исследовательская группа сочла оригинал картины подделкой

Картина знаменитого голландского художника Рембрандта "Голова бородатого мужчины", которая десятилетиями хранилась в подвале музея Оксфордского университета и считалась поддельной, может оказаться подлинником. Эксперты считают, что она была написана на материале из того же дерева, что и другие шедевры 17 века, когда и жил Рембрандт.

Как сообщает CNN, картина "Голова бородатого мужчины" была передана в Эшмолеанский музей искусства и археологии еще в 1951 году. Но тогда ведущий авторитетный исследовательский проект, который специализировался на картинах Рембрандта определил, что картина является копией оригинала. Тогда она и была отнесена в подвал музея, где находилась до тех пор, пока не была сделана повторная экспертиза.

Картина "Голова бородатого мужчины" и ее инфракрасная версия справа
Картина "Голова бородатого мужчины" и ее инфракрасная версия справа
Фото: ashmolean.org

Эксперт обнаружил, что деревянная панель, на которой картина была написана, произведена из того же дерева, которое использовалось для написания "Андромеды, прикованной к скалам" Рембрандта и "Портрета матери Рембрандта" Яна Ливенса. Обе работы датируются 1630 годом, тогда оба художника работали в городе Лейдене, нидерландской провинции Южная Голландия.

Эксперт по возрасту деревьев, Питер Кляйн проанализировал годичные кольца дерева, чтобы определить, когда оно было срублено. По его словам, картина "Голова бородатого мужчины" была нарисована на панели из дуба, который срубили в Балтийском регионе между 1618 и 1628 годами и использовали в двух известных работах художников.

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Теперь картина будет представлена на выставке "Молодой Рембрандт", а затем будет проведена дальнейшая экспертиза, чтобы уточнить ее происхождение.

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Источник: ashmolean.org
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