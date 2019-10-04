Подробности 4-го сезона сериала "Корона": появились кадры с принцессой Дианой

Принцессу Диану в 4-м сезоне "Короны" сыграет Эмма Коррин

Принц Чарльз и принцесса Диана Фото: Getty Images

Новый третий сезон сериала "Корона" совсем скоро выйдет на Netflix. Однако поклонники уже с нетерпением ждут продолжения этой истории. И это не удивительно, ведь в четвертом сезоне "Короны" появится персонаж принцессы Дианы.

Смотрите видео о том, могла ли принцесса Диана избежать катастрофы:

Издание Today опубликовало первый снимок, на котором актеры "Короны" Джош О'Коннор и Эмма Коррин в образе принца Чарльза и леди Ди воссоздают визит королевской пары в Австралию в 1983 году.

Джош О'Коннор и Эмма Коррин в образе принца Чарльза и леди Ди Фото: today.com

Съемки сцены проходили в Испании, а костюмы актеров являются точной копией нарядов, которые принц и принцесса Уэльские носили во время посещения горы Улуру в Центральной Австралии. О'Коннор был одет в костюм цвета хаки, а Коррин – в белое платье с рукавами три четверти.

Отметим, что Эмма Коррин, которая лишь недавно окончила театральную школу, не появится в "Короне" до четвертого сезона. Играть покойную принцессу Диану стало большой честью для 23-летней актрисы.

Принц Чарльз и принцесса Диана Фото: Getty Images

"Принцесса Диана была иконой, и ее влияние на мир остается глубоким и вдохновляющим", – сказано в заявлении Коррин в Instagram.

Третий сезон сериала "Корона" выходит 17 ноября 2019 года.

Напомним, что Коррин – не единственная новая актриса, которая присоединилась к актерскому составу "Короны" в 4-м сезоне. Звезда "Секретных материалов" Джиллиан Андерсон также сыграет роль бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер.

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