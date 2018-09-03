Подружился с анакондой: Дуэйн Джонсон показал крутое фото со съемок фильма "Круиз по джунглям"

В картине актер играет капитана Джека Уайтхолла вместе с Эмили Блант

Дуэйн Джонсон. Фото: Getty

Голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон, который сыграет "Тихоокеанского Наполеона", после "Джуманджи", "Рэмпейдж" и "Моаны" продолжает продвигать семейное приключенческое кино. Как известно, он еще исполняет главную роль в диснеевском проекте "Круиз по джунглям".

"Круиз по джунглям" – экранизация одноименного парка аттракционов в Диснейленде. Студия Disney планирует превратить проект в популярную долгоиграющую франшизу, подобную "Пиратам Карибского моря".

В своем Instagram актер выложил красочную картинку с жирной змеей у себя на шее — первый взгляд на капитана Джека Уайтхолла, главного персонажа "Круиза".

Дуэйн Джонсон Фото: instagram.com/therock/

Актер написал, что на съемках фильма успел подружиться с большой голодной анакондой. И это, по его словам, далеко не единственное опасное животное, с которым придется столкнуться его герою в амазонских джунглях. Например, Джеку также придется поплавать в одном водоеме с пираньями.

Напомним, актеры Дуэйн Джонсон и Эмили Блант снялись вместе в новом проекте студии Disney "Круиз по джунглям". Киностудия даже уже поделилась забавным видео со съемочной площадки, где появляются исполнители главных ролей.