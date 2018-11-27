Подземный мир эльфов и гномов: появился трейлер фэнтези-фильма "Артемис Фаул"

Новый фильм о приключениях мальчика. Чем-то напомнило "Гарри Поттера"

"Артемис Фаул". Фото: cinemania.elmundo.es

На днях кинокомпания Disney опубликовала первый тизер-трейлер ремейка мультфильма "Корол Лев". Теперь студия показала трейлер фантастического фильма "Артемис Фаул".

Это история о приключениях 12-летнего мальчика в подземном городе. Сюжет этого фильма вращается вокруг мальчика из криминальной семьи. Оказавшись в волшебном мире, он хочет завладеть золотом эльфов, гномов и других фантастических существ.

Фильм снят по мотивам одноименной серии фэнтези-романов ирландского писателя Йона Колфера. Это произведение вошло в топ-30 детских книг по версии журнала The Independent.

Главную роль в фэнтези исполнил Фердия Шоу. Также в ленте сыграли Джош Гэд ("Джобс"), Джуди Денч ("007: Спектр") и Лара Макдоннел ("Преступный сезон"). А режиссером выступил Кеннет Брана ("Убийство в "Восточном экспрессе").

Премьера "Артемиса Фаула" запланирована на 9 августа 2019 года.

Напомним, недавно в сети появился тизер-трейлер четвертой части анимационного фильма "История игрушек 4". Ролик появился на YouTube-канале Disney-Pixar.