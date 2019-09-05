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Погиб автор хитов Майкла Джексона, Леди Гаги и Уинти Хьюстон

Смертельное ДТП произошло в штате Южная Каролина

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:13
Умер ЛаШон Дэниелс
Умер ЛаШон Дэниелс
Фото: instagram.com/iamaprildaniels

В автокатастрофе погиб автор мировых песенных хитов ЛаШон Дэниелс. Об этом сообщила его жена Эйприл на своей странице в Instagram.

Также на 87-м году жизни умер режиссер-мультипликатор Ричард Уильямс:

Отмечается, что смертельное ДТП случилось в штате Южная Каролина. Подробности гибели 41-летнего Дэниелса пока не известны.

INSTAGRAM

Стоит отметить, что музыкант выступал автором и соавтором песен Майкла Джексона, в частности хита You Rock My World, Уитни Хьюстон – It’s Not Right But It’s Okay, Бейонсе и Леди Гаги.

Также музыкант стал автором их хита Say My Name группы Destiny's Child. За эту работу коллектив в 2001 году получил музыкальную премию Грэмми.

Напомним, ранее стало известно о том, что умер легендарный фотограф Питер Линдберг. Сообщение о его смерти появилось в официальном Instagram-аккаунте Линдберга. Фотографу было 74 года.

Также в Лос-Анджелесе в возрасте 79 лет скончался американский актер, режиссер и сценарист Питер Фонда. Он был двукратным лауреатом премии "Золотой глобус", а также дважды номинирован на "Оскар".

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