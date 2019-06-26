Погиб гитарист ансамбля "Песняры" Аркадий Ивановский

Сообщается, что артист утонул

Погиб Аркадий Ивановский Фото: Instagram

Только на днях стало известно о смерти известной советской актрисы Аллы Покровской, как печальная новость снова появилась в сети. Погиб известный белорусский музыкант Аркадий Ивановский, который был последним гитаристом мулявинских "Песняров" до распада ансамбля. Артисту было 59 лет. Об этом сообщается на форуме поклонников "Песняров".

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В СМИ уточняется, что музыкант утонул 24 июня. Обстоятельства происшествия пока неизвестны. Уже известно, что прощание с Аркадием Ивановским состоится в столице в ритуальном зале на улице Ольшевского, 12, время прощания - с 14.00 до 15.00. В "Песнярах" артист выступал с 1996 года и проработал там до распада ансамбля в 2003 году.

Отметим, что Аркадий Ивановский родился 6 августа 1959 года. С 1982 года работал в различных филармониях и коллективах, в частности в ВИА "Тоника", в ансамбле песни и танца Вооруженных сил Белоруссии, оркестре Михаила Финберга. С 2004 года преподавал на кафедре художественного творчества и продюсерства Института современных знаний имени Широкова. Также сотрудничал с Vip Jazz Андрея Славинского.

Напомним, на 60-м году жизни умер советский и российский актер Андрей Харитонов.

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