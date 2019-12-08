Погиб известный грузинский режиссер Заза Урушадзе

В 2015 году его фильм "Мандарины" был номинирован на "Оскар"

Заза Урушадзе Фото: facebook.com/warsawfilmfestival/

Умер известный грузинский режиссер Заза Урушадзе. Создатель фильмов "Мандарины", "Последняя прогулка", "Останься со мной", "Три дома" скончался на 54 году жизни. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.

Смотрите, как работают украинские режиссеры за рубежом:

О смерти Заза Урушадзе сообщают News Tbilisi. Слова сожаления также выразил продюсер Владимир Филиппов на своей странице в Facebook.

"Произошла неимоверная трагедия для многих и для меня лично. Внезапно ушел из жизни мой друг, Заза Урушадзе. Нет смысла напоминать, что он был знаменитый режиссер. Многое можно тут сказать, но, во-первых, он был очень порядочным человеком, откровенным и очень талантливым. Многое было в планах, к сожалению уже их невозможно реализовать", – говорится в посте.

Заза Урушадзе – был одним из самых известных кинорежиссеров современной Грузии. Его самой успешной работой считается фильм "Мандарины", который в 2015 году был номинирован на премию "Оскар" от Эстонии в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Всего картина получила более 15 наград на международных фестивалях.

В 2018 году Заза Урушадзе был избран на пост президента Киноакадемии Грузии сроком на пять лет, однако покинул должность уже через год.

Среди режиссерских работ Урушадзе фильм "Катаплексия" (1985), "Два дождливых дня" (1987), "Им, кого оставили отцы" (новелла в киноальманахе "Микстура без рецепта", 1989), "Здесь рассвет" (1998), "Три дома" (2008).

Мы также писали, что умер народный артист Украины Давид Бабаев.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.