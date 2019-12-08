Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Погиб известный грузинский режиссер Заза Урушадзе

В 2015 году его фильм "Мандарины" был номинирован на "Оскар"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:27
Заза Урушадзе
Заза Урушадзе
Фото: facebook.com/warsawfilmfestival/

Умер известный грузинский режиссер Заза Урушадзе. Создатель фильмов "Мандарины", "Последняя прогулка", "Останься со мной", "Три дома" скончался на 54 году жизни. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.

Смотрите, как работают украинские режиссеры за рубежом:

О смерти Заза Урушадзе сообщают News Tbilisi. Слова сожаления также выразил продюсер Владимир Филиппов на своей странице в Facebook.

"Произошла неимоверная трагедия для многих и для меня лично. Внезапно ушел из жизни мой друг, Заза Урушадзе. Нет смысла напоминать, что он был знаменитый режиссер. Многое можно тут сказать, но, во-первых, он был очень порядочным человеком, откровенным и очень талантливым. Многое было в планах, к сожалению уже их невозможно реализовать", – говорится в посте.

Заза Урушадзе – был одним из самых известных кинорежиссеров современной Грузии. Его самой успешной работой считается фильм "Мандарины", который в 2015 году был номинирован на премию "Оскар" от Эстонии в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Всего картина получила более 15 наград на международных фестивалях.

В 2018 году Заза Урушадзе был избран на пост президента Киноакадемии Грузии сроком на пять лет, однако покинул должность уже через год.

Среди режиссерских работ Урушадзе фильм "Катаплексия" (1985), "Два дождливых дня" (1987), "Им, кого оставили отцы" (новелла в киноальманахе "Микстура без рецепта", 1989), "Здесь рассвет" (1998), "Три дома" (2008).

Мы также писали, что умер народный артист Украины Давид Бабаев.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Умер актер из сериала "Друзья" Рон Либман Олег Сенцов стал почетным гражданином Парижа "Оскар 2020": названы главные претенденты на кинопремию
умер режиссер Заза Урушадзе
Реклама

Новости партнеров

Нежный чизкейк с фруктами к чаю
Нежный чизкейк с фруктами к чаю
Жареная курица с тыквой и картофелем
Жареная курица с тыквой и картофелем
Девушка Артема Шабанова сводит с ума
Девушка Артема Шабанова сводит с ума
Осень 2019: самые модные сапоги
Осень 2019: самые модные сапоги
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 09:40Fun

Студентка разделась верхом на лошади ради спасения наездников: фото

Вчера, 09:38Fun

7 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 09:35Техно

Сделано не в Китае: ТОП-7 лучших смартфонов 2019 года

Вчера, 09:07Events

День Екатерины: поздравления с именинами и Днем ангела

Вчера, 09:03Fun

День святой Екатерины: что нельзя делать, гадания и приметы

6 декабряEvents

Гороскоп на год Белой Крысы 2020: ТОП-3 самых невезучих знаков зодиака

6 декабряШоу-бизнес

Алла Пугачева испугала фанатов исхудавшим видом: фото

6 декабряТехно

На старых смартфонах появилась эксклюзивная функция от Android 10

6 декабряTravel

Прощай, Ryanair: лоукостер закрывает рейсы из Украины

6 декабряFun

Выспаться за 15 минут: военный раскрыл секрет идеального сна

6 декабряFun

6 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

6 декабряПсихология

Четыре способа нейтрализовать агрессивных людей

6 декабряEvents

Лучшие поздравления с Днем Вооруженных сил Украины в прозе и стихах

5 декабряШоу-бизнес

Брюнетка с короткими волосами: Леся Никитюк предстала в кардинально другом образе

5 декабряFood

Закуска на Новый год 2020: сырные шарики с клюквой, орехами и зеленью

5 декабряFun

Беременная британка отбила своего пса у огромного орла

Новости партнеров

Слоеный салат с куриной печенью, яйцами и морковкой (рецепт)
Слоеный салат с куриной печенью, яйцами и морковкой (рецепт)
Свободная планировка квартиры: за и против (24 фото)
Свободная планировка квартиры: за и против (24 фото)
Як виглядають дами, з якими треба економити сили гравцям Інтера
Як виглядають дами, з якими треба економити сили гравцям Інтера
Яна Соломко о новой жизни и разводе с мужем:
Яна Соломко о новой жизни и разводе с мужем: "Было очень тяжело"
Всплыли подробности о нерожденном сыне Аллы Пугачевой
Всплыли подробности о нерожденном сыне Аллы Пугачевой
Какая каша полезнее?
Какая каша полезнее?
Жена Степаненко демонстрирует идеальную фигуру на пляжах Турции
Жена Степаненко демонстрирует идеальную фигуру на пляжах Турции
Как собаки увеличивают продолжительность жизни человека
Как собаки увеличивают продолжительность жизни человека