Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Покинет ли Человек-паук киновселенную Marvel: новые подробности

Исполнитель роли Человека-паука обнадежил фанатов франшизы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:40
Кадр из фильма "Человек-паук: Вдали от дома"
Кадр из фильма "Человек-паук: Вдали от дома"
Фото: YouTube

Поклонники кинокомиксов затаили дыхание в ожидании хоть какого-то ответа по поводу дальнейшего участия Человека-паука в киновселенной. Дело в том, что студия Marvel, которая принадлежит корпорации Disney, не смогла достичь соглашения с обладающей правами на Человека-паука компанией Sony Pictures.

Якобы Disney предложили делить финансирование и прибыль от фильмов о нем пополам, но Sony отвергла это предложение, пожелав сохранить за собой право на львиную долю прибыли от франшизы.

Читайте также:
Новый фильм о Человеке-пауке установил рекорд проката

Тут же появилась информация о том, что глава Marvel Studios Кевин Файги скорее всего не будет продюсировать две картины о Питере Паркере. А в целом это все грозит выходом супергероя из числа персонажей расширенной киновселенной Marvel.

Впрочем, исполнитель роли Человека-паука Том Холланд, поспешил заверить, что он точно вернется к роли супергероя. Об этом он сказал во время Keystone Comic Con, пишет Just Jared.

"Это не конец для меня как для исполнителя роли Человека-паука. Впереди еще определенно есть кое-что", – сказал Холланд. Он также намекнул, что в истории Человека-паука появятся новые персонажи.

Читайте также:
Борьба с иллюзией, в которую верят: обзор фильма "Человек-паук: Вдали от дома"

"Мы посидели с некоторыми членами нашей креативной команды и решили, что "Человек-паук 3" будет чем-то совершенно особенным и совсем другим. У нас есть действительно захватывающие идеи, как расширить мир Человека-паука, привнести в него новых персонажей и пересечь с другими людьми", – добавил актер.

Напомним, ранее Том Холланд представил три новых постера своего второго супергеройского сольника "Человек-паук: Вдали от дома".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
СМИ: звезду "Человека-паука" заподозрили в новом романе Звезда "Стражей галактики" и "Капитана Марвел" сыграет в сиквеле "Тихого места"
Disney sony человек-паук Marvel Том Холланд
Реклама

Новости партнеров

5 самых неприхотливых растений для ленивых людей
5 самых неприхотливых растений для ленивых людей
Как обставить маленькую ванную: несколько полезных советов
Как обставить маленькую ванную: несколько полезных советов
Зеленый горошек — почему его стоит включить в рацион и кому
Зеленый горошек — почему его стоит включить в рацион и кому
Мифы о йоге, в которые уже стыдно верить
Мифы о йоге, в которые уже стыдно верить

Популярные статьи

Сегодня, 13:33Fun

28 августа: какой сегодня праздник и что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 13:32Events

Успение Пресвятой Богородицы 2019: поздравления в картинках и прозе

Сегодня, 11:30Шоу-бизнес

79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом: трогательное фото

Сегодня, 11:10Fun

Успение Пресвятой Богородицы 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 10:30Шоу-бизнес

Анджелина Джоли показала свой необычный дом в лесу Камбоджи: видео

Сегодня, 09:02Шоу-бизнес

67-летняя мать Веры Брежневой впечатлила фигурой в купальнике

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 28 августа: все знаки зодиака

Вчера, 16:46Fun

Ради будущих детей: россиянин в 19 лет решил поменять имя и фамилию

Вчера, 15:48Шоу-бизнес

"Все остальные в тени": Алла Пугачева высказалась о Светлане Лободе

Вчера, 11:17Шоу-бизнес

Павел Зибров женился: стала известна стоимость свадьбы и другие подробности

Вчера, 08:42Fun

Свекровь рассмешила молодоженов "пошлым подарком" на свадьбу: фото

Вчера, 08:25Техно

Земля оказалась менее пригодной для жизни: ученые

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 27 августа: все знаки зодиака

26 августаШоу-бизнес

"Просто бомба": MARUV зажгла в первом эфире "Танців з зірками"

26 августаШоу-бизнес

"Танці з зірками": как прошел первый выпуск шоу

25 августаШоу-бизнес

"Марш домой!": Потап резко отреагировал на откровенные фото Каменских

Новости партнеров

Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается
Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается
Ленивые пирожки с яйцом и зелёным луком за 10 минут
Ленивые пирожки с яйцом и зелёным луком за 10 минут
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Как вырастить грецкий орех
Как вырастить грецкий орех
Оформляем участок с помощью цветочных бордюров
Оформляем участок с помощью цветочных бордюров
6 шагов к более комфортной спальне. Фото
6 шагов к более комфортной спальне. Фото
Новые тренды в маникюре и педикюре: идеи летнего дизайна (фото)
Новые тренды в маникюре и педикюре: идеи летнего дизайна (фото)