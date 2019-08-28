Покинет ли Человек-паук киновселенную Marvel: новые подробности

Исполнитель роли Человека-паука обнадежил фанатов франшизы

Кадр из фильма "Человек-паук: Вдали от дома" Фото: YouTube

Поклонники кинокомиксов затаили дыхание в ожидании хоть какого-то ответа по поводу дальнейшего участия Человека-паука в киновселенной. Дело в том, что студия Marvel, которая принадлежит корпорации Disney, не смогла достичь соглашения с обладающей правами на Человека-паука компанией Sony Pictures.

Якобы Disney предложили делить финансирование и прибыль от фильмов о нем пополам, но Sony отвергла это предложение, пожелав сохранить за собой право на львиную долю прибыли от франшизы.

Тут же появилась информация о том, что глава Marvel Studios Кевин Файги скорее всего не будет продюсировать две картины о Питере Паркере. А в целом это все грозит выходом супергероя из числа персонажей расширенной киновселенной Marvel.

Впрочем, исполнитель роли Человека-паука Том Холланд, поспешил заверить, что он точно вернется к роли супергероя. Об этом он сказал во время Keystone Comic Con, пишет Just Jared.

"Это не конец для меня как для исполнителя роли Человека-паука. Впереди еще определенно есть кое-что", – сказал Холланд. Он также намекнул, что в истории Человека-паука появятся новые персонажи.

"Мы посидели с некоторыми членами нашей креативной команды и решили, что "Человек-паук 3" будет чем-то совершенно особенным и совсем другим. У нас есть действительно захватывающие идеи, как расширить мир Человека-паука, привнести в него новых персонажей и пересечь с другими людьми", – добавил актер.

Напомним, ранее Том Холланд представил три новых постера своего второго супергеройского сольника "Человек-паук: Вдали от дома".

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