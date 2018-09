Пол Маккартни впервые за 36 лет возглавил чарт Billboard

Его новая пластинка была продана тиражом 153 тысячи экземпляров за неделю после выпуска

Обложка нового сингла Пола Маккартни. Фото: instagram.com/paulmccartney/

Новый альбом Egypt Station легендарного музыканта Пола Маккартни, который совсем недавно его выпустил, возглавил чарт журнала Billboard, который является официальным хит-парадом США. Об этом отмечено на сайте издания.

Отметим, что исполнитель впервые за 36 лет смог показать такой результат. Его новая пластинка была продана тиражом 153 тысячи экземпляров за неделю после выпуска. То есть, это восьмой лонгплей Маккартни, который попал на первое место в рейтинге. В последний раз возглавил чарт Billboard альбом исполнителя Tug of War. Это произошло в 1982 году. Этот один из самых длинных перерывов за всю историю существования музыкального издания.

В то же время в Великобритании новый альбом Маккартни оказался на третьей позиции музыкального чарта. Последний раз экс-солисту The Beatles удалось возглавить хит-парад в 1989 году. Это была его пластинка Flowers in the Dirt.

Напомним, недавно известный британский музыкант Пол Маккартни принял участие телешоу американского ведущего Джеймса Кордена Carpool Karaoke. Видео с участием музыканта просто взорвало сеть.