Политика, интриги, референдум: Бенедикт Камбербэтч сыграет вдохновителя выхода Британии из ЕС

Актер сыграет политика, благодаря кампании которого, большинство британцев проголосовали за выход страны из ЕС

Бенедикт Камбербэтч. Фото: Getty

Известный актер Бенедикт Камбербэтч, который сыграл главную роль в сериале "Патрик Мелроуз", также еще сыграет в новой политической драме о выходе Великобритании из Евросоюза с рабочим названием "Brexit" ("Брексит").

Камбербэтч исполнит роль Доминика Каммингса — одного из руководителей проекта "Vote Leave" и одноименной кампании, благодаря которой большинство британцев в 2016 году проголосовали на референдуме за выход страны из ЕС.

Сюжет фильма сосредоточится на истории самого неоднозначного и скандального референдума в британской истории и тех, кто принял наибольшее участие в кампании "Vote Leave". Производством фильма займется телеканал Channel 4. Режиссером ленты станет Тоби Хейнз — постановщик нескольких серий "Шерлока" и "Черного зеркала".

Напомним, Бенедикт Камбербэтч также сыграет шпиона в триллере Ironbark ("Эвкалипт"). Отмечается, что фильм основан на реальной истории Гревиля Уинна (Бенедикт Камбербэтч) — британского бизнесмена, который помог ЦРУ проникнуть в советскую ядерную программу во время Холодной войны.