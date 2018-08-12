"Полон предательств": Софи Тернер рассказала о жутком финале "Игры престолов"
Актриса также позировала Бруклину Бекхэму – сыну Виктории и Дэвида в фотосессии
Пока фанаты "Игры престолов" гадают, какой же будет финал сериала, актриса Софи Тернер, которая играет Сансу Старк, откровенно ответила на вопросы о 8 сезоне шоу.
В новом интервью изданию 1883 Софи пообещала "полный предательств" финал сериала. Отметим, что актриса также позировала Бруклину Бекхэму – сыну Виктории и Дэвида в фотосессии.
По поводу финала "Игры престолов" Софи на этот раз заявила следующее:
Напомним, недавно британская актриса Софи Тернер сделала себе новую татуировку. Этот рисунок может являться спойлером к телевизионному шоу.
Софи также дала интервью журналу Elle, в котором рассказала о своем любимом цвете волос и париках, которые носит в "Игре престолов". Актриса рассказала, что в первых нескольких сезонах "Игры престолов" ей приходилось каждую неделю красить волосы – чтобы знаменитый рыжий оттенок волос Сансы Старк всегда был одинаковым. "Теперь я просто ношу парик, потому что я очень люблю свои светлые волосы".