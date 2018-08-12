"Полон предательств": Софи Тернер рассказала о жутком финале "Игры престолов"

Актриса также позировала Бруклину Бекхэму – сыну Виктории и Дэвида в фотосессии

Софи Тернер. Фото: Brooklyn Beckham/ 1883 Magazine

Пока фанаты "Игры престолов" гадают, какой же будет финал сериала, актриса Софи Тернер, которая играет Сансу Старк, откровенно ответила на вопросы о 8 сезоне шоу.

В новом интервью изданию 1883 Софи пообещала "полный предательств" финал сериала. Отметим, что актриса также позировала Бруклину Бекхэму – сыну Виктории и Дэвида в фотосессии.

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По поводу финала "Игры престолов" Софи на этот раз заявила следующее:

"Этот сезон – кровавей, чем все предыдущие. Он полон предательств, полон войны, полон опасностей. Это все, что я могу сказать, чтобы ничего не выдать".

Напомним, недавно британская актриса Софи Тернер сделала себе новую татуировку. Этот рисунок может являться спойлером к телевизионному шоу.

Софи также дала интервью журналу Elle, в котором рассказала о своем любимом цвете волос и париках, которые носит в "Игре престолов". Актриса рассказала, что в первых нескольких сезонах "Игры престолов" ей приходилось каждую неделю красить волосы – чтобы знаменитый рыжий оттенок волос Сансы Старк всегда был одинаковым. "Теперь я просто ношу парик, потому что я очень люблю свои светлые волосы".