Полуголый Джуд Лоу на съемках сериала "Новый Папа" покорил сеть
Актер в одних плавках успел окунуться в воду и пройтись по пляжу
Канал HBO все больше подогревает интерес зрителей к продолжению сериала Паоло Соррентино "Молодой Папа". Недавно был опубликован снимок, на котором изображен Джуд Лоу и Джон Малкович, исполняющие главные роли в проекте "Новый Папа".
А теперь в сеть "слили" снимки самого Джуда Лоу со съемок в Венеции, при чем – в одном белье. 46-летний актер предстал в белоснежных плавках, продемонстрировав подтянутую фигуру.
Стоит отметить, что второй сезон сериала "Молодой папа" выйдет на экраны под названием "Новый папа" и обещает быть провокационным. На это намекают и эти фотографии. Кстати, на них Джуд Лоу идет под руку с партнершей по съемкам Людивин Санье. Актер также успел не только прогуляться по пляжу, но и зайти в воду, а также пройтись через ряд кидающих мячи девушек.
Кроме того, канал HBO продлил "Молодого папу" сразу на второй сезон, но из-за занятости режиссера и Джуда Лоу съемки откладывались до 2019 года. Подробности второго сезона держатся в секрете. Премьера новых эпизодов ожидается этой осенью.
Напомним, первый сезон "Молодого Папы", одно из главных телевизионных открытий 2016 года, стал результатом совместной работы медиагигантов с разных берегов Атлантики – HBO, Sky и Canal+. И все чаще называли точную дату премьеры.
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