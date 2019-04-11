Полуголый Джуд Лоу на съемках сериала "Новый Папа" покорил сеть

Актер в одних плавках успел окунуться в воду и пройтись по пляжу

Джуд Лоу в сериале "Молодой Папа" Фото: YouTube

Канал HBO все больше подогревает интерес зрителей к продолжению сериала Паоло Соррентино "Молодой Папа". Недавно был опубликован снимок, на котором изображен Джуд Лоу и Джон Малкович, исполняющие главные роли в проекте "Новый Папа".

Джуд Лоу на съемках сериала "Новый Папа" Фото: Instagram

А теперь в сеть "слили" снимки самого Джуда Лоу со съемок в Венеции, при чем – в одном белье. 46-летний актер предстал в белоснежных плавках, продемонстрировав подтянутую фигуру.

Джуд Лоу на съемках сериала "Новый Папа" Фото: Instagram

Стоит отметить, что второй сезон сериала "Молодой папа" выйдет на экраны под названием "Новый папа" и обещает быть провокационным. На это намекают и эти фотографии. Кстати, на них Джуд Лоу идет под руку с партнершей по съемкам Людивин Санье. Актер также успел не только прогуляться по пляжу, но и зайти в воду, а также пройтись через ряд кидающих мячи девушек.

Джуд Лоу на съемках сериала "Новый Папа" Фото: Instagram

Кроме того, канал HBO продлил "Молодого папу" сразу на второй сезон, но из-за занятости режиссера и Джуда Лоу съемки откладывались до 2019 года. Подробности второго сезона держатся в секрете. Премьера новых эпизодов ожидается этой осенью.

Напомним, первый сезон "Молодого Папы", одно из главных телевизионных открытий 2016 года, стал результатом совместной работы медиагигантов с разных берегов Атлантики – HBO, Sky и Canal+. И все чаще называли точную дату премьеры.

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