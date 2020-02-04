Попавший в секс-скандал комик впервые выступит в Киеве: подробности

Скандальный стендап-комик посетит Украину весной 2020 года

Луи Си Кей Фото: Getty Images

Скандальный американский стендап-комик Луи Си Кей впервые посетит Украину и выступит в Киеве. Об этом сообщается на официальном сайте стендапера. Отметим, что канал HBO прекратил сотрудничество с Луи Си Кеем. Такое категорическое решение было принято после обвинения женщин-коллег в неприличном сексуальном поведении.

Кстати, Дженнифер Лопес стала жертвой сексуальных домогательств, смотрите подробности:

Уточняется, что выступление пройдет 15 мая 2020 года во дворце "Украина". Согласно информации с сайта оператора в данный момент все билеты уже были проданы.

При этом подчеркивается, что во время выступления запрещено использование камер, смарт-часов, смартфонов, а также других устройств для записи.

Уточняется, что Луи Си Кей является американским комиком, сценаристом, режиссером и продюсером. Он шесть раз выигрывал премию Emmy, выпустил восемь альбомов полнометражных комедийных фильмов-концертов.

Напомним, ранее стендап-комики и актрисы Данная Мин Гудман и Джулия Волов заявили, что их коллега Луи Си Кей мастурбировал в их присутствии. Слова женщин опубликовала газета The New York Times.

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