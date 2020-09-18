Пополняем книжные полки: BookForum огласил победителей Best Book Award 2020

Книги, которые стоит прочесть в этом году

С 16 по 20 сентября проходит львовский BookForum, который в этом году перенесен в онлайн-режим. Сегодня, 18 сентября организаторы объявили лауреатов лучшей книги года, за звание которой соревновались 400 книг от 72 издательств. Об этом сообщается на официальном сайте BookForum.

Гран-при выиграла книга "Украинский букварь. Рисунки Георгия Нарбута". Издатель книги – Александр Савчук из Харькова. Издатель получил главную награду за первое полное издание выдающегося памятника украинской графики в совершенном художественном оформлении и полиграфическом исполнении.

Гран-при конкурса Best Book Award 2020 Фото: bookforum.ua

Также известны лауреаты конкурса Best Book Award 2020 и в остальных категориях:

Классическая украинская литература – Блаженнейший Святослав Шевчук и Оксана Забужко (издательство "Комора"). "Апокриф" Леси Украинки / "Четыре беседы о Лесе Украинке" – за мощность смыслов и гармоничную целостность визуального исполнения.

– Блаженнейший Святослав Шевчук и Оксана Забужко (издательство "Комора"). "Апокриф" Леси Украинки / "Четыре беседы о Лесе Украинке" – за мощность смыслов и гармоничную целостность визуального исполнения. Современная украинская проза – Янина Соколова, Ольга Куприян. "Я, Нина" (издательство # Книголав, Киев) – за откровенно рассказанную историю жизни и борьбы с болезнью, смелость нарушить табуированные до сих пор темы и мастерский рассказ.

– Янина Соколова, Ольга Куприян. "Я, Нина" (издательство # Книголав, Киев) – за откровенно рассказанную историю жизни и борьбы с болезнью, смелость нарушить табуированные до сих пор темы и мастерский рассказ. Современная украинская поэзия – Елена Герасимьюк. "Тюремная песня" (издательство "Люта дело", Киев) – за поэтическую неординарность.

– Елена Герасимьюк. "Тюремная песня" (издательство "Люта дело", Киев) – за поэтическую неординарность. Классическая иностранная литература в украинском переводе – Сапфо, Миртида, Телесилла и другие. "Первые поэтессы: Кодекс древнегреческой женской поэзии" (издательство "Астролябия", Львов) – за гармоничное сочетание высокой поэзии с высокой издательской культурой.

– Сапфо, Миртида, Телесилла и другие. "Первые поэтессы: Кодекс древнегреческой женской поэзии" (издательство "Астролябия", Львов) – за гармоничное сочетание высокой поэзии с высокой издательской культурой. Современная иностранная литература в украинском переводе – Дэн Симмонс. "Террор" ("Издательство Жупанского", Киев) – за расширение читательских горизонтов.

– Дэн Симмонс. "Террор" ("Издательство Жупанского", Киев) – за расширение читательских горизонтов. Non-fiction – "Антология украинской кинокритики 1920-х в трех томах" ("Национальный центр Александра Довженко", Киев) – за актуализацию наследия украинского кино 1920-х.

– "Антология украинской кинокритики 1920-х в трех томах" ("Национальный центр Александра Довженко", Киев) – за актуализацию наследия украинского кино 1920-х. Биография – Дмитрий Горбачев. "Рыцари голодного Ренессанса" (издательство "Дух и Литера", Киев) – за основательное портретирование и популяризацию создателей украинского авангарда.

– Дмитрий Горбачев. "Рыцари голодного Ренессанса" (издательство "Дух и Литера", Киев) – за основательное портретирование и популяризацию создателей украинского авангарда. История – Сергей Плохий. "Забытые отбросы восточного фронта" ("Клуб Семейного Досуга", Харьков) – за новаторство в представлении исторических исследований.

– Сергей Плохий. "Забытые отбросы восточного фронта" ("Клуб Семейного Досуга", Харьков) – за новаторство в представлении исторических исследований. Литература для детей от 0 до 5 лет – Наталья Малетич. "Призрак, который не мог заснуть" ("Видавництво Старого Лева", Львов) – за тонкое понимание запросов самых маленьких, а следовательно, самых требовательных читателей.

– Наталья Малетич. "Призрак, который не мог заснуть" ("Видавництво Старого Лева", Львов) – за тонкое понимание запросов самых маленьких, а следовательно, самых требовательных читателей. Литература для детей от 6 до 8 лет – Оксана Драчковская. "Зайчик-попрыгунчик и его смелая мама" (издательство "Черные овцы", Черновцы) – за деликатное освещение непростой темы, благодаря художественной форме достигает детского сознания и воспитывает человечность.

– Оксана Драчковская. "Зайчик-попрыгунчик и его смелая мама" (издательство "Черные овцы", Черновцы) – за деликатное освещение непростой темы, благодаря художественной форме достигает детского сознания и воспитывает человечность. Литература для детей от 9 до 12 лет – Олег Гавриш. "Сказки бабы Гавришихи" (издательство "Время мастеров", Киев) – за привитие любви к настоящей книги, которую с интересом читаешь, прекрасного рассматриваешь и с удовольствием листаешь.

– Олег Гавриш. "Сказки бабы Гавришихи" (издательство "Время мастеров", Киев) – за привитие любви к настоящей книги, которую с интересом читаешь, прекрасного рассматриваешь и с удовольствием листаешь. Литература для подростков и YA – Екатерина Михалицина, Станислав Дворницкий. "Реакторы не взрываются. Краткая история Чернобыльской катастрофы" (издательство" Портал ", Киев) – за честный и впечатляющий рассказ о Чернобыльской катастрофе для подростковой читательской аудитории.

– Екатерина Михалицина, Станислав Дворницкий. "Реакторы не взрываются. Краткая история Чернобыльской катастрофы" (издательство" Портал ", Киев) – за честный и впечатляющий рассказ о Чернобыльской катастрофе для подростковой читательской аудитории. Война на Донбассе, аннексия Крыма, переселенцы – Олег Сенцов. "Хроника одного голодания. 4 с половиной шага" ("Видавництво Старого Лева", Львов) – за сохранение критического мышления и ценностных ориентиров в экстремальных условиях и за умение по-разному и убедительно транслировать в книгах личный опыт.

С полным списком лауреатов, а также обладателей специальных наград можно ознакомиться на сайте BookForum. Отметим, что ежегодный литературный фестиваль в рамках Форума издателей во Львове за 23 года существования собрал более 2500 уникальных авторов книг из разных уголков мира, 15 тысяч специалистов книжной отрасли. В рамках фестиваля проходят полезные воркшопы, презентации книг, выставки, сценичные чтения и многое другое. В этом году из-за карантинных ограничений фестиваль проходит в онлайн-формате.

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