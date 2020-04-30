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Популярная певица Ирина Билык станет гостьей спецформата новостей "Сегодня"

Певица поделится своими планами и расскажет, как карантин повлиял на ее творчество

Дарина Алексеева
Сегодня, 19:13

2 мая специальной гостьей праймового выпуска новостей "Сегодня" в 19:00 на канале "Украина" станет легендарная звезда, народная артистка Украины – Ирина Билык, которая недавно сделала откровенное признание. В прямом эфире известная певица и композитор поделится планами на будущее, расскажет, как карантин повлиял на ее творчество и на весь украинский шоу-бизнес.

В студии новостей "Сегодня" Ирина Билык расскажет, почему, по ее мнению, звезды должны быть поддержкой и примером ответственности в такое непростое для всех людей время, что придает силы лично ей, от чего пришлось отказаться, а что приобрело особую ценность. Также народная артистка Украины будет говорить о трудностях, с которыми столкнулись отечественные звезды после отмены всех концертов и праздничных мероприятий. Встречать звездную гостью, которая на днях отпраздновала юбилей, и общаться с ней в прямом эфире "Сегодня" будет популярный ведущий Игорь Пупков.

Фото: пресс-служба

"Для меня большая честь и ответственность приветствовать в нашей студии невероятно талантливую и харизматичную Ирину Билык, с которой мы много лет знакомы. Обычно гостями новостей "Сегодня" являются политики, но в этот раз мы решили несколько изменить формат и подарить нашим зрителям живое общение с народной любимицей", – прокомментировал Игорь Пупков.

Недавно Ирина Билык отпраздновала юбилей – ей исполнилось 50 лет. В честь своего дня рождения легенда украинской музыки подготовила для всех поклонников ее таланта замечательный подарок – специальный юбилейный альбом "Ирина Билык-50".

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Не пропустите звездную гостью новостей "Сегодня", украинскую певицу и композитора Ирину Билык в выпуске новостей "Сегодня" 2 мая в 19:00 на канале "Украина".

Ирина Билык и Аслан Ахмадов в новой рубрике программы "Зірковий шлях" – "Чья правда":

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