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Популярный американский сериал закрывают после шестого сезона

Последняя серия выйдет в 2020 году

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:34
"Шиттс Крик"
"Шиттс Крик"
Фото: YouTube

Как не печально это признавать, но 2019 года станет для многих сериалов – последним. В этом году окончательно уйдут из эфира "Игра престолов", "Теория большого взрыва". Также стало известно, что зрители попрощаются и с сериалом "Сверхъестественное", а также "Стрела" и "Американская семейка". Также финальным, 6-м по счету сезоном попрощается со зрителями и "Шиттс Крик".

Комедийный сериал "Шиттс Крик" закроют после шестого сезона – эту информацию подтвердил лично Дэн Леви, который создал проект вместе с отцом, Юджином Леви (звездой "Американского пирога").

Сериал рассказывает о семействе Роузов: Джонни Роуз – миллиардер, сделавший состояние на сети видеосалонов, его жена – актриса мыльных опер и двое детей – хипстер Дэвид и светская львица Алексис. После того, как бизнес Джонни терпит крах, все семейство вынуждено переехать жить в небольшую сельскую общину Шиттс Крик, которую они приобрели несколько лет назад шутки ради. 

С сериалом его поклонникам предстоит попрощаться в 2020 году. Финальный сезон "Шиттс Крик" будет включать 14 эпизодов.

Напомним, стриминговый сервис  Netflix закрывает сериал "Железный кулак" после второго сезона, а также "Люк Кейдж".

Также стало известно, что канал CBS закрывает сериал "Элементарно" после седьмого сезона.

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сериал теория большого взрыва Шиттс Крик
Источник: Сегодня
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