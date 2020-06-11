Популярный музыкальный фестиваль Coachella не состоится в 2020 году

Масштабное мероприятие перенесено на следующий год

Известный фестиваль музыки и искусств Coachella перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса. После отмены популярного фестиваля Comic-Con 2020 в Сан-Диего, эта участь постигла и масштабный трехдневный фестиваль, который ежегодно проходит в Калифорнии в долине Коачелла. Об этом сообщает издание Variety.

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Фестиваль Coachella должен был состояться в апреле этого года, но был перенесен на октябрь. Были запланированы выступления таких хедлайнеров, как Трэвис Скотт, Фрэнк Оушен и Rage Against the Machine. Тогда участники фестиваля тогда начали сомневаться, что организаторы действительно проведут мероприятие, ведь многие фестивали отменялись один вслед за другим.

На данный момент новая дата фестиваля неизвестна.

Сотрудник отдела здравоохранения округа Риверсайд в штате Калифорния д-р Кэмерон Кайзер высказал беспокойство по поводу того, что ситуация с коронавирусом может ухудшиться осенью.

Фото: instagram.com/coachella

Coachella – это один из самых крупных и популярных фестивалей в США. На него съезжаются люди со всего мира, чтобы провести три дня в долине. На фестивале выступают самые популярные артисты, а участники наряжаются в стильные наряды.

Напомним, что в 2019 году после фестиваля Coachella в Калифорнии была зафиксирована вспышка герпеса.

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