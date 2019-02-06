Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Популярный сериал по комиксам Marvel закрывают после третьего сезона

События "Легиона" разворачиваются во вселенной комикса "Люди Икс"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:18
"Легион" закрывают
"Легион" закрывают
Фото: YouTube

недавно стало известно, что стриминговый сервис Netflix закрывает сериал "Железный кулак" после второго сезона, а также "Люк Кейдж". Теперь же, генеральный директор телеканала FX Networks Джон Лэндграф сообщил о закрытии сериала "Легион" после третьего сезона. Закрыть сериал после третьего сезона планировали с самого начала, сообщает Screen Rant.

Отметим, что события "Легиона" разворачиваются во вселенной комикса "Люди Икс", и закрытие может быть связано с возвратом прав на персонажей комиксов Marvel.

Главный герой фильма - Дэвид Хэллер, сын профессора Ксавье, который долгое время думал, что страдает шизофренией, пока не узнал, что обладает сверхспособностями. Режиссер сериала - Ной Хоули ("Фарго"). Главные роли исполнили Дэн Стивенс, Рейчел Келлер и Обри Плаза. Кстати, второй сезон "Легиона" вышел в прошлом году.

Напомним, "легион" – не единственный сериал по комиксам Marvel, который закрывают. Ранее стало известно, что Netflix закрывает телешоу "Сорвиголова".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Кит Харингтон заспойлерил финал "Игры престолов" Что посмотреть в феврале: ТОП-5 самых ожидаемых сериалов месяца Вышел крутой трейлер сериала Бена Аффлека и Мэтта Дэймона "Город на холме" Все запутанно: появился первый тизер третьего сезона сериала "Рассказ служанки"
сериал сезон легион
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Настоящая королева: как Кейт Миддлтон изменилась за 8 лет брака
Настоящая королева: как Кейт Миддлтон изменилась за 8 лет брака
Собчак и Виторган впервые прокомментировали свой развод
Собчак и Виторган впервые прокомментировали свой развод
"Обрізала волосся?": Ані Лорак шокувала мережу зміною іміджу
Вкусно и полезно! Оксана Марченко показала свой идеальный завтрак
Вкусно и полезно! Оксана Марченко показала свой идеальный завтрак

Популярные статьи

Вчера, 12:39Wellness

Рыбная диета для похудения: как сбросить шесть килограммов за 10 дней

Вчера, 11:51Психология

Гороскоп на сегодня: Скорпионам нужно расставить приоритеты, а Овнам – держать эмоции при себе

Вчера, 07:35Стиль

Очень эффектно: Мелания Трамп надела все вещи одного цвета

4 февраляШоу-бизнес

"Нет сил терпеть": солистка KAZKA эмоционально обратилась к подписчикам

4 февраляFun

4 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

4 февраляПсихология

Сложные люди: четыре самых вспыльчивых знаков зодиака

4 февраляАфиша

Тони вернется, а Тор злится: появился крутой тизер "Мстителей 4"

4 февраляПсихология

Назван секрет счастья для каждого знака зодиака

4 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: у Близнецов весьма непростой день, а Весам не стоит отказываться от предложений

3 февраляШоу-бизнес

Очевидец рассказал, что происходило перед смертью Децла

3 февраляШоу-бизнес

Смерть рэпера Децла: появились новые подробности

3 февраляШоу-бизнес

Памяти Децла: факты о рэпере и его лучшие хиты

3 февраляШоу-бизнес

Реакция коллег на смерть Децла: Шнуров написал стих, а Тимати вспомнил прошлое

3 февраляШоу-бизнес

Децл хотел инсценировать свою смерть в 35 лет

3 февраляШоу-бизнес

Как мать и жена Децла отреагировали на его смерть

3 февраляШоу-бизнес

Собчак впервые прокомментировала скандал с мужем: Максим навсегда останется родным человеком

Новости партнеров

Ирина Билык удивила поклонников политическим заявлением
Ирина Билык удивила поклонников политическим заявлением
Что произойдет с телом, если стоять в планке каждый день?
Что произойдет с телом, если стоять в планке каждый день?
Ани Лорак и другие: топ-7 самых скандальных разводов
Ани Лорак и другие: топ-7 самых скандальных разводов
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)
Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)
Врач назвал реанимацию Децла
Врач назвал реанимацию Децла "формальной" и объяснил почему
Жена лучшего бомбардира Италии: от нее сложно отвести взгляд
Жена лучшего бомбардира Италии: от нее сложно отвести взгляд
Яблочный зефир: Для тех, кто следит за своей фигурой
Яблочный зефир: Для тех, кто следит за своей фигурой