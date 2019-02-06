Популярный сериал по комиксам Marvel закрывают после третьего сезона

События "Легиона" разворачиваются во вселенной комикса "Люди Икс"

"Легион" закрывают Фото: YouTube

недавно стало известно, что стриминговый сервис Netflix закрывает сериал "Железный кулак" после второго сезона, а также "Люк Кейдж". Теперь же, генеральный директор телеканала FX Networks Джон Лэндграф сообщил о закрытии сериала "Легион" после третьего сезона. Закрыть сериал после третьего сезона планировали с самого начала, сообщает Screen Rant.

Отметим, что события "Легиона" разворачиваются во вселенной комикса "Люди Икс", и закрытие может быть связано с возвратом прав на персонажей комиксов Marvel.

Главный герой фильма - Дэвид Хэллер, сын профессора Ксавье, который долгое время думал, что страдает шизофренией, пока не узнал, что обладает сверхспособностями. Режиссер сериала - Ной Хоули ("Фарго"). Главные роли исполнили Дэн Стивенс, Рейчел Келлер и Обри Плаза. Кстати, второй сезон "Легиона" вышел в прошлом году.

Напомним, "легион" – не единственный сериал по комиксам Marvel, который закрывают. Ранее стало известно, что Netflix закрывает телешоу "Сорвиголова".

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