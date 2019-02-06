Популярный сериал по комиксам Marvel закрывают после третьего сезона
События "Легиона" разворачиваются во вселенной комикса "Люди Икс"
недавно стало известно, что стриминговый сервис Netflix закрывает сериал "Железный кулак" после второго сезона, а также "Люк Кейдж". Теперь же, генеральный директор телеканала FX Networks Джон Лэндграф сообщил о закрытии сериала "Легион" после третьего сезона. Закрыть сериал после третьего сезона планировали с самого начала, сообщает Screen Rant.
Отметим, что события "Легиона" разворачиваются во вселенной комикса "Люди Икс", и закрытие может быть связано с возвратом прав на персонажей комиксов Marvel.
Главный герой фильма - Дэвид Хэллер, сын профессора Ксавье, который долгое время думал, что страдает шизофренией, пока не узнал, что обладает сверхспособностями. Режиссер сериала - Ной Хоули ("Фарго"). Главные роли исполнили Дэн Стивенс, Рейчел Келлер и Обри Плаза. Кстати, второй сезон "Легиона" вышел в прошлом году.
Напомним, "легион" – не единственный сериал по комиксам Marvel, который закрывают. Ранее стало известно, что Netflix закрывает телешоу "Сорвиголова".
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