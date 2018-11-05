Популярный сериал с Сарой Джессикой Паркер продлили еще на один сезон

Актриса сыграле в сериале главную роль

Постер к сериалу "Развод"

Сериал HBO "Развод" после ошеломительного успеха первого и второго сезонов получил очередное продолжение. Канал дал добро на третий сезон, пишет Deadline.

Сообщается, что решение о продлении проекта приняли спустя восемь месяцев после окончания второго сезона. Третий сезон будет состоять из шести эпизодов. Даже известно, что сценаристы сериала уже работают над его продолжением.

Отметим, что сериал "Развод" рассказывает о разведенных супругах, которые стараются пережить произошедшее и начать жизнь заново. В главной роли выступила звезда "Секса в большом городе" актриса Сара Джессика Паркер. Также компанию в сериале ей составил Томас Хейден Черч.

Напомним, ранее канал HBO устроил промо-ивент для сериала "Развод", с Сарой Джессикой Паркер в главной роли. На мероприятии Сару Джессику Паркер сопровождали ее коллеги по съемочной площадке – актрисы Молли Шэннон и Талия Болсам.