Попытка найти стабильность в абсолютно нестабильном мире: в Харькове стартовала вторая Биеннале молодого искусства

Презентован широкий диапазон новых современных форм изобразительного искусства

В Харькове стартовала вторая национальная Биеннале молодого искусства Фото: Андрей Ярыгин

Более года подготовки, 55 украинских художников, 45 арт-проектов в одной только основной программе, 16 локаций – все для того, чтобы Биеннале молодого искусства в Харькове достойно представила украинских художников гостям и жителям города.

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Харьков – второй город после Киева, который принял участие в самом масштабном городском культурном проекте. Данный шаг очень важен в рамках объявленной государством культурной децентрализации. Молодые художники презентовали широкий диапазон новых современных форм изобразительного искусства: картины, инсталляции, сопровождающиеся аудио и визуальными эффектами, скульптуры и перфомансы. Кроме основной программы, действует и детская, где юные художники представляют свои арт-достижения. Художники старшего поколения представлены в параллельной программе.

Тема биеннале этого года: "Кажется, я захожу в наш сад", а сама карта мероприятия является метафорой ботанического сада и приглашением в путешествие по Харькову. В эпоху нестабильности, непредсказуемости и антихрупкости – каждый может контролировать только себя и влиять только на то, что подвластно ему самому. Ежедневные стрессы и многозадачность делают людей более уязвимыми и раздражительными, а это негативно сказывается на отношениях с окружающим миром. Поэтому каждому нужен свой личный сад, где он может отдохнуть от суеты и сам сделать что-то для этого мира. В это время организм отдохнет и выработает дофамин, отвечающий за ощущение счастья. Художник тоже своего рода садовник, создающий свой миниатюрный мир и приглашающий других в него заглянуть.

Как же смотрят на мир новое поколение творцов украинского визуального искусства? На открытии наши журналисты эксклюзивно пообщались с участниками масштабного мероприятия.

Нина Мурашкина, проект "Лисистрата"

Нина Мурашкина, проект "Лисистрата" Фото: Игорь Лептуга

"Лисистрата – первая феминистка в истории литературы. Ее придумал и создал греческий философ Аристофан в комедии о том, как сильная женщина подговаривает остальных жительниц острова организовать страйк, чтобы мужчины прекратили войну. И у женщин это получилось – об этом я и рассказала в своей композиции. Кстати, у нас возникли некоторые проблемы с размещением работы в помещении отеля "Харьков", но талантливые архитекторы, работающие в команде организаторов, перестроили помещения под потребности каждого художника. Для нас построили новые стены и это очень хорошо, когда под тебя готовят площадку, не так как в галереях, где сначала осматриваешь пространство, считаешь метры. Здесь царит атмосфера создания мира, когда ты сам чувствуешь себя богом. Я работала над проектом примерно полгода. Приятно, что сегодня к нам пришло столько посетителей – свежая кровь, которая готова потреблять украинское искусство – это очень заряжает энергией".

Контантин Зоркин, работа "Времыши"

Контантин Зоркин, работа "Времыши" Фото: Андрей Ярыгин

"Название моей инсталляции взято из работы Велимира Хлебникова поэта-футуриста, который, кстати, тоже жил в Харькове. Но меня вдохновили не конкретно его стихи, а поэзия в целом. Моя инсталляция выглядит как шаманский объект и тоже напоминает своего рода сад: она состоит из элементов, сделанных из дерева: минималистичные скульптуры разной длины. Они висят в пространстве, создавая видимость потока, и на каждой из них сделаны зарубки, хотя они ничего не меряют – это только иллюзия. Работа как раз о нелинейности времени, о том, что нам не подвластно. Мне приятно, что на биеннале я увидел много своих коллег, я заметил общую тенденцию: мы все сначала искали суть, а потом придумывали как ее воплотить".

Анна Шумская, серия работ "Сад виртуальных колонизаторов"

Анна Шумская, серия работ "Сад виртуальных колонизаторов" Фото: Игорь Лептуга

"Изображения, найденные в интернете, космические пейзажи, скриншоты из анкет сайтов знакомств, где люди весьма странным способом позиционируют себя – в 21 столетии царит кибервойна. Можно наблюдать как благодаря соцсетям люди колонизируют информационный простор своими снимками, сомнительными новостями и лишней информации становится слишком много. Дальше это завоевание только продолжится. Я хотела еще раз показать в каком виртуальном мире стали жить люди. Над этой темой я работаю уже больше полугода. Такая масштабная биеннале в Харькове проходит впервые, и все организовано очень хорошо, мне понравился выбор необычных локаций для работ. У нас нет арт-рынков, люди с трудом воспринимают современное искусство и поэтому важно проводить такие мероприятия".

Организаторы выбрали и эксклюзивные локации для выставок, куда, раньше могли попасть не все, например, харьковский Госпром. Помещения, которые стали выставочными в стенах центральной местной гостиницы даже не использовались на протяжении 10 лет. Среди других оригинальных локаций: обсерватория и ботанический сад национального университета.

Экспозиция в историческом корпусе гостинице "Харьков" будет работать с 11:00 до 20:00 ежедневно, здесь будут представлены 28 проектов из основной программы. Вход – через арку за городским кафе "Харек" с улицы Тринклера.

Вторая национальная Биеннале молодого искусства Фото: Андрей Ярыгин

ЦСИ "ЕрмиловЦентр", где представлены еще 11 проектов, будет работать традиционно ежедневно, кроме понедельника, с 12:00 до 20:00.

Также проекты из основной программы можно будет увидеть: в 5 подъезде Госпрома (11:00 -20: 00 ежедневно, воскресенье – выходной), ботсада ХНУ им. Каразина (Клочковская, 52, будни 9: 00-18: 00, воскресенье: 12: 00-18: 00, суббота – выходной), обсерватории – НИИ астрономии ХНУ им. В.Н. Каразина (9: 00-18: 00, суббота 14: 00-18: 00, воскресенье – выходной) и в сквере возле Харьковской школы архитектуры (Конторская, 5).

Посетить уникальный художественный сад и увидеть работы молодых авторов все желающие смогут до 31 октября.

Напомним, в Харькове уже в третий раз пройдет самый большой кинофорум Западной Украины. В этом году международный фестиваль Khariv MeetDocs продлится пять дней – с 25 по 29 сентября.

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