После 50-ти: автор "Секса в большом городе" выпустила новую книгу

Книга называется "Есть ли все еще секс в этом городе?"

Кадр из фильма "Секс в большом городе 2" Фото: YouTube

В США вышла новая книга писательницы и светской львицы Кэндес Бушнелл, автора нашумевшего романа "Секс в большом городе", по которому 20 лет назад сняли одноименный сериал. Новое произведение также посвящено жизни тех же женщин в большом мегаполисе, но теперь автор задается другим вопросом, вынесенным в название романа: "Есть ли все еще секс в этом городе?".

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За последние годы сама Кэндес Бушнелл завоевала известность, успела выйти замуж, развестись и приобрести некоторую недвижимость.

Кэндес Бушнелл Фото: Getty Images

Героини нового романа – не четыре женщины, за жизнью которых мы следили в "Сексе в большом городе", а множество женщин, возраст которых приближается к 60 годам. Их приключения похожи на те, что переживали Кэрри, Миранда, Саманта и Шарлотта, только теперь они во многом становятся возможными благодаря высоким технологиям и росту благосостояния тех, кому за 50. Свидания с 20- и 30-летними мужчинами героини назначают в тиндере, досуг проводят в салонах на Мэдисон-Авеню.

Героини переживают разочарования, любовные драмы, проблемы на работе, о которых Бушнелл пишет в саркастичной манере.

Напомним, компании Paramount Television и Anonymous Conten приобрели права на экранизацию произведения "Есть ли еще секс в большом городе?" писательницы Кэндес Бушнелл.

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