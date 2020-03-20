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Потап выпустил позитивную песню "Карантин": видео

Рэпер в сложный период решил поддержать фанатов

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 12:55

Украинский певец и продюсер Потап выпустил позитивную песню под названием "Карантин". Творческие люди во всем мире по-особенному реагируют на период карантина и присоединяются к акции Together, at Home ("Дома вместе"), которая направлена на сбор средств против пандемии коронавируса. Концерты в прямом эфире Instagram-трансляции уже дали фронтмен Coldplay Крис Мартин и Джон Ледженд.

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ПТП решил добавить позитивной эссенции в общество, окутанное стрессом и паникой, и выпустил свой музыкальный вариант "Все будет хорошо" – песню "Карантин".

"Мы, творческие люди, очень тонко чувствуем ситуацию – и лично я говорю о будущем, в котором мы будем вспоминать все происходящее, как страшный сон" – говорит Потап.

Ранее украинский певец и фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин попал в больницу Белой Церкви с подозрением на коронавирус. Музыкант даже опубликовал результат теста на COVID-19.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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