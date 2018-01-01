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Появились кадры нового недетского мультсериала Netflix

Для Мэтта Гроунинга данный анимационный сериал является первым новым проектом за последние 20 лет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:10
Кадры из мультсериала. Фото: twitter.com/netflix
Кадры из мультсериала. Фото: twitter.com/netflix
Кадры из мультсериала. Фото: twitter.com/netflix
Кадры из мультсериала. Фото: twitter.com/netflix
Кадры из мультсериала. Фото: twitter.com/netflix
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Стриминговый сервис Netflix, сериалы которого просто выворачивают ваш мир изнутри, продолжает радовать свои поклонников неожиданными новинками. Недавно Netflix поделился первыми кадрами нового недетского мультипликационного сериала от создателей Симпсонов.

Кадры были опубликованы на Twitter-странице стримингового сервиса. На них видно, что герои сериала нарисованы в типичной стилистике Гроунинга и очень напоминают персонажей Симпсонов.

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Для Мэтта Гроунинга данный анимационный сериал является первым новым проектом за последние 20 лет, пишет The Mashable. Премьера 10-серийного мультсериала ожидается 17 августа этого года.

Напомним, в прошлом году стало известно, что уволили композитора Альфа Клаузена, который писал музыку для сериала "Симпсоны" в течение 27 лет.

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Источник: "Сегодня"
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