Появились красочные плакаты всех Мстителей из "Войны бесконечности"
В третьей части фильма покажут 18 супергероев
Фото: comicbook.com
Фото: comicbook.com
Фото: comicbook.com
Фото: comicbook.com
Фото: comicbook.com
Фото: comicbook.com
Фото: comicbook.com
Фото: comicbook.com
Фото: comicbook.com
Фото: comicbook.com
Фото: comicbook.com
Фильм "Мстители: Война бесконечности" станет рекордно длинным фильмом Marvel. Теперь Мстители получили персонажные красочные плакаты.
Помимо классической шестерки героев из первых "Мстителей" в "Войне бесконечности" поучаствуют Стражи Галактики (Звездный Лорд, Гамора, Небула, Ракета, Дракс и Грут), Мантис, Алая Ведьма, Вижн, Зимний Солдат, Воитель, Сокол, Доктор Стрэндж, Ник Фьюри, Вонг, Локи, Черная Пантера и Человек-паук.
Напомним, в сети появился рейтинг лучших фильмов Кинематографической вселенной Marvel по версии интернет-ресурса Rotten Tomatoes.
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