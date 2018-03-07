Появились красочные плакаты всех Мстителей из "Войны бесконечности"

Сегодня, 16:15

В третьей части фильма покажут 18 супергероев


Фото: comicbook.com

Фото: comicbook.com

Фото: comicbook.com

Фото: comicbook.com

Фото: comicbook.com

Фото: comicbook.com

Фото: comicbook.com

Фото: comicbook.com

Фото: comicbook.com

Фото: comicbook.com

Фото: comicbook.com

Фильм "Мстители: Война бесконечности" станет рекордно длинным фильмом Marvel. Теперь Мстители получили персонажные красочные плакаты.

Помимо классической шестерки героев из первых "Мстителей" в "Войне бесконечности" поучаствуют Стражи Галактики (Звездный Лорд, Гамора, Небула, Ракета, Дракс и Грут), Мантис, Алая Ведьма, Вижн, Зимний Солдат, Воитель, Сокол, Доктор Стрэндж, Ник Фьюри, Вонг, Локи, Черная Пантера и Человек-паук.

Напомним, в сети появился рейтинг лучших фильмов Кинематографической вселенной Marvel по версии интернет-ресурса Rotten Tomatoes.
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Источник:

"Сегодня"

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