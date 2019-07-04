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Появились красочные постеры "Короля Льва" с Бейонсе и другими звездами

На фото изображены звезды, которые озвучивают главных героев

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:49
Бейонсе озвучиват Налу в фильме "Король Лев"
Бейонсе озвучиват Налу в фильме "Король Лев"

Долгожданный ремейк от Disney "Король Лев", который стал одним из самых ожидаемых фильмов лета, вскоре выйдет на широкие экраны. Создали новой версии старой истории о льве Симбе подогревают интерес к картине новой порцией постеров.

Смотрите видео о том, как компания Disney пожертвовала полтора миллиона долларов на восстановление популяции львов:

На официальной странице кинокомпании Disney в Instagram появились впечатляющие фотографии, на которых появились звезды, которые подарили своей голос главным персонажам.

Так, Бейонсе озвучила львицу Налу, Дональд Гловер – Симбе, Чиветел Эджиофор – Шрама, а Сет Роген – Пумбе. Однако это еще не все сюрпризы, которые подготовили создатели картины для ее фанатов. Бейонсе написала новую песню, которая станет саундтреком для будущей ленты.

Премьера фильма в Украине запланирована на 18 июля.

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Отметим, оригинальная версия мультфильма "Король Лев" студии Disney, вышла в 1994 году и произвела фурор в мире кино.

Новые постеры к фильму "Король Лев"
Фото: instagram.com/disney
Новые постеры к фильму "Король Лев"
Фото: instagram.com/disney
Новые постеры к фильму "Король Лев"
Фото: instagram.com/disney
Новые постеры к фильму "Король Лев"
Фото: instagram.com/disney
Новые постеры к фильму "Король Лев"
Фото: instagram.com/disney
Новые постеры к фильму "Король Лев"
Фото: instagram.com/disney
Новые постеры к фильму "Король Лев"
Фото: instagram.com/disney
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Напомним, киностудия Walt Disney Studios опубликовала сник-пик (нарезку кадров – ред.) анимационной картины "Король Лев" режиссера Джона Фавро. 

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Источник: Сегодня
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