Появились красочные постеры "Короля Льва" с Бейонсе и другими звездами
На фото изображены звезды, которые озвучивают главных героев
Долгожданный ремейк от Disney "Король Лев", который стал одним из самых ожидаемых фильмов лета, вскоре выйдет на широкие экраны. Создали новой версии старой истории о льве Симбе подогревают интерес к картине новой порцией постеров.
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На официальной странице кинокомпании Disney в Instagram появились впечатляющие фотографии, на которых появились звезды, которые подарили своей голос главным персонажам.
Так, Бейонсе озвучила львицу Налу, Дональд Гловер – Симбе, Чиветел Эджиофор – Шрама, а Сет Роген – Пумбе. Однако это еще не все сюрпризы, которые подготовили создатели картины для ее фанатов. Бейонсе написала новую песню, которая станет саундтреком для будущей ленты.
Премьера фильма в Украине запланирована на 18 июля.
Отметим, оригинальная версия мультфильма "Король Лев" студии Disney, вышла в 1994 году и произвела фурор в мире кино.
Напомним, киностудия Walt Disney Studios опубликовала сник-пик (нарезку кадров – ред.) анимационной картины "Король Лев" режиссера Джона Фавро.
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