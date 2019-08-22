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Появились мужской и женский трейлеры фильма "Брачная история" от Netflix

В главных ролях сыграли Адам Драйвер и Скарлетт Йоханссон

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:11
Кадр из фильма "Брачная история"
Кадр из фильма "Брачная история"
Фото: YouTube

Стриминговый сервис Netflix, который недавно показал тизер сериала "Корона", опубликовал сразу два тизер-трейлера драмы номинанта "Оскара" Ноя Баумбаха "Брачная история" (Marriage Story). Ролик появился на YouTube-канале сервиса.

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Каждый из роликов представляет взгляд на происходящее одного из супругов, которых сыграли Адам Драйвер и Скарлетт Йоханссон – Чарли и Николь. Персонажи, как на сеансе у психотерапевта, рассказывают, что они любят друг в друге. Например, Николь признается, что ей нравится, какой Чарли отец, что он не боится проявлять чувства на публике, знает, чего хочет и всегда может справиться с ее настроением. 

А он, в свою очередь, рассказывает, что любит, как она танцует, как умеет выбирать подарки и играть с ребенком, и что всегда знает, когда подтолкнуть его, а когда оставить одного. Оба трейлера заканчиваются одинаково – супруги решают поговорить, но не знают, как завязать разговор. Мировая премьера "Истории" состоится 29 августа на кинофестивале в Венеции.

Осенью фильм, идущий почти два с половиной часа, будет доступен на Netflix.

Постер к фильму "Брачная история"
Постер к фильму "Брачная история"
Фото: twitter.com/seewhatsnext

Напомним, актер Райан Рейнольдс сыграет в масштабном комедийном боевике "Красное уведомление". Бюджет проекта составляет от 120 до 150 млн долларов, и он станет одним из самых дорогих продуктов Netflix.

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