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Появились новые кадры сериала "Большая маленькая ложь 2"

В проекте сыграли Риз Уизерспун, Николь Кидман, Шейлин Вудли, Лоры Дерн и Зои Кравиц, Мерил Стрип

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:35
"Большая маленькая ложь 2"
"Большая маленькая ложь 2"
Фото: Instagram

Наконец-то в сети появились новые кадры сериала "Большая маленькая ложь 2", который стал уже самым ожидаемым телешоу в этом году. На фото мы видим уже полюбившихся персонажей в исполнении Риз Уизерспун, Николь Кидман, Шейлин Вудли, Лоры Дерн и Зои Кравиц.

Во втором сезоне, который стартует летом 2019 года, кроме пятерки главных героинь на экране появляется Мерил Стрип, которая играет Мари Луизу Райт, свекровь героини Николь Кидман. Она приезжает в городок Монтерей, беспокоясь о внуках, и в поисках ответов о причинах смерти своего сына.

Сериал "Большая маленькая ложь" рассказывает историю жизни пяти женщин – Мадлен (Риз Уизерспун), Селесты (Николь Кидман), Джейн (Шейлин Вудли), Ренаты (Лора Дерн) и Бонни (Зои Кравиц) – и их семей в калифорнийском городке Монтерей. Режиссер сериала – Жан-Марк Валле. 

Кадры с сериала "Большая маленькая ложь 2"
Кадры с сериала "Большая маленькая ложь 2"
Кадры с сериала "Большая маленькая ложь 2"
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Напомним, недавно актрисы, исполняющие в "Большой маленькой лжи" главные роли, поделились в Instagram-аккаунтах первыми фотографиями в образах персонажей.

Совсем недавно об окончании съемочного процесса сообщила актриса Николь Кидман, которая исполняет роль Селесты Райт. В своем Instagram она поделилась фото, на котором она позирует в свитшоте с именами всех героинь шоу.

Смотрите видео о том, как Риз Уизерспун интригует кадрами за съемок сериала "Большая маленькая ложь":

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Источник: Сегодня
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