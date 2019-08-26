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Появились первые кадры Эммы Стоун в образе Круэллы де Виль

Студия Disney опубликовала промо к фильму "Стервелла"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:05
Эмма Стоун сыграет злодейку Круэллу де Виль
Эмма Стоун сыграет злодейку Круэллу де Виль
Фото: Instagram

В сети появились первые промо к предстоящему фильму студии Disney "Стервелла" (Cruella) с Эммой Стоун, получившей травмы на концерте Spice Girls, в главной роли. Картина станет приквелом известной истории под названием "101 далматинец" и выйдет на экраны в 2021 году.

Кадр, на котором Эмма Стоун впервые предстала в образе Круэллы де Виль были опубликованы на официальной странице Disney Studios в Twitter.

Судя по внешнему виду злодейки, действие фильма, который сейчас снимают в Лондоне, будет разворачиваться в 70-х. На Эмме кожаный жакет, цепи, перчатки и темный мэйк. Известно также, что "Стервелла" расскажет историю юной Круэллы, которая еще не собиралась убивать далматинцев ради шуб.

Отметим, что режиссер фильма "Стервелла" стал Крейг Гиллеспи, снявший драму "Тоня против всех" с Марго Робби. Мировая премьера ленты с Эммой Стоун запланирована на 28 мая 2021 года.

Накануне мы рассказывали, что студия Disney представила трейлер фильма "Леди и Бродяга".

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