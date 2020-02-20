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Появились первые кадры третьей части фильма "Приключения Билла и Теда"

К своим ролям вернулись Киану Ривз и Алекс Уинтер

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:37

В Сети появились новые кадры третьей части культового фильма "Приключения Билла и Теда". Фото опубликовано на странице картины в Twitter.

В оригинале лента будет называться Bill & Ted Face the Music. Оба главных героя вернутся в исполнении тех же актеров – Киану Ривза и Алекса Уинтера.

"Приключения Билла и Теда"
"Приключения Билла и Теда"
Фото: twitter.com/BillandTed3

Например, на новом снимке запечатлены Тед (Киану Ривз) и Билл (Алекс Уинтер) в костюмах. Ранее был показан снимок, где Билл и Тед показаны с дочерьми – Билли (Бригитт Ланди-Пейн) и Теа (Самара Уивинг).

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Режиссером картины станет Дин Паризо, а сценарий для нового фильма написали создатели истории о Билле и Теде и первых двух фильмов Крис Мэтсон и Эд Соломон. Премьера фильма "Билл и Тед 3" намечена на 20 августа 2020 года.

Смотрите также подробности личной жизни Киану Ривза:

Напомним, HBO готовит многосерийный анимационный приквел фантастического фильма "Гремлины". Режиссер оригинального фильма, а также его продолжения Джо Данте согласился стать консультантом.

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