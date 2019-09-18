Появились первые подробности нашумевшего сериала "Властелин колец"

Съемки нового проекта стартуют в Новой Зеландии

Кадр из фильма "Властелин колец" Фото: YouTube

Как известно, сериал "Властелин колец", дата выхода которого планируется на 2021 год, будут снимать в Новой Зеландии – так же, как и оригинальную кинотрилогию Питера Джексона. По информации Deadline, что студия Amazon начала предварительную подготовку, и съемочный процесс стартует в ближайшие месяцы.

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"Когда мы искали место, в котором могли бы воплотить первозданную красоту Второй Эпохи Средиземья, мы знали, что нам нужно что-то величественное, с нетронутыми берегами, лесами и горами, в которых также "обитают" студии мирового уровня и опытные специалисты. Мы благодарны народу и правительству Новой Зеландии за поддержку на этапе подготовки. Обилие гостеприимных птиц киви уже заставило нас чувствовать себя как дома, и мы надеемся углубить наше партнерство в ближайшие годы", - рассказали шоураннеры и исполнительные продюсеры Дж. Д. Пейн и Патрик Маккей.

Кроме того, Amazon собирается создать свои собственные съемочные площадки для сериала. Разработкой истории занимаются сценаристы Пейн и Маккей, а режиссером выступил Хуан Антонио Байона ("Приют", "Страшные сказки", "Голос монстра", "Мир юрского периода 2"). Известно, что в сериале будут показаны новые сюжетные линии, предшествующие событиям трилогии "Властелин колец".

Напомним, к проекту Amazon "Властелин колец" присоединился актер Уилл Поултер, сыгравший во франшизе "Хроники Нарнии".

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