Появились первые подробности нового загадочного фильма Кристофера Нолана Tenet

По информации СМИ, Tenet чем-то напомнил фильм "Начало"

Кристофер Нолан Фото: Getty Images

Недавно представители Warner Bros. подтвердили, что фильм Кристофера Нолана уже начал сниматься. Сам проект называется Tenet ("Тенет"). Однако теперь в сети появился короткий ролик – трейлер этого масштабного проекта.

Смотрите видео о том, как украинские звезды помнят персонажей мультфильмов 90-х:

Сам ролик показали перед сеансами "Хоббс и Шоу". По данным Variety, в ролике не показывают никаких деталей картины. На экране появился актер Джон Дэвид Вашингтон, исполняющий одну из главных ролей, и титр "Настало время нового героя" (It’s time for a new protagonist).

А вот пользователь Reddit, также сказал, что ролик очень таинственный — в нём не упоминается никто из других актёров (Роберт Паттинсон, Аарон Тейлор-Джонсон, Кеннет Брана). Тизер чем-то напомнил зрителю "Начало" – в видео использовались быстро сменяющиеся кадры. В ролике герой Джона Дэвида Вашингтона стоит за стеклянной стеной с отверстиями от пуль. После этого появляется слоган, а на следующей сцене он заряжает пистолет. Затем на экране появляются полицейские со щитами, герой вступает в бой и его заковывают в наручники.

Tenet выйдет в прокат в июле 2020 года.

Напомним, кроме Вашингтона в картине снимутся Роберт Паттинсон и Элизабет Дебики. Также в фильме также будет пожилой мужской персонаж.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram