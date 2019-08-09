Появились подробности киноадаптации мультфильма "Леди и Бродяга"

Джастин Теру озвучит Бродягу, а Тесса Томпсон – Леди

"Леди и Бродяга" Фото: People

Студия Disney не на шутку разгулялась, решив снять киноадаптацию популярных мультфильмов. Например, в сети уже появился первый официальный тизер предстоящего фильма "Мулан".

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Теперь зрители узнали первые подробности, имена актеров и даже кадры со съемок киноатапции легендарного мультфильма от студии Disney "Леди и Бродяга". Об этом сообщает журнал People. Режиссером ремейка выступит Чарли Бин.

Герои киноадаптации мультфильма "Леди и Бродяга" Фото: People

В фильме Бродягу сыграет пес по имени Монте. Его озвучит заядлый собачник, голливудский актер Джастин Теру. Сообщается, что этого пса забрали из приюта для животных, которые ожидали усыпления. Его хозяином стал один из дрессировщиков, работающих на площадке, по имени Марк Форбс.

Джастин Теру озвучивает Бродягу Фото: People

Роль Леди досталась кокер-спаниелю по имени Роуз. Озвучивать ее будет звезда "Тора" Тесса Томпсон.

Тесса Томпсон озвучивает Леди Фото: People

Сэм Эллиотт будет использовать свои голосовые навыки озвучки для того, чтобы передать колорит мудрого бладхаунда с утраченным обонянием.

Сэм Эллиотт озвучивает Трасти Фото: People

Шотландскую актрису Эшли Дженсен пригласили озвучивать этого персонажа именно из-за ее уникального акцента.

Эшли Дженсен озвучивает Джока Фото: People

Создатели киноадаптации отметили, что, подобрав актеров, которые озвучат героев картины, заметили, что те удивительно схожи с питомцами. Картина выйдет на стриминговом сервисе Disney, который начнет работать осенью 2019 года. Премьера запланирована на 12 ноября.

Отметим, что "Леди и Бродяга" – трогательная и захватывающая история сближения двух абсолютно разных собак — породистой комнатной неженки и бездомного дворняги. Изящная и пушистая как игрушка, коккер-спаниельша Леди была любимицей хозяев, пока в их семье не появился младенец.

Напомним, Disney наконец-то нашел режиссера и для полнометражной картины "Чип и Дейл спешат на помощь", в которой будут задействованы живые актеры.

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