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Появились подробности ремейка фильма "Человек-невидимка"

В новую экранизацию больше не берут Джонни Деппа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:24
"Человек-невидимка"
"Человек-невидимка"
Фото: YouTube

Компания Universal Pictures сейчас ведет переговоры со звездой сериала "Рассказ служанки" Элизабет Мосс по поводу съемок в новой экранизации "Человека-невидимки" Герберта Уэллса. Об этом сообщает Variety. Ранее заглавная роль была закреплена за Джонни Деппом, но инсайдеры сообщают, что он выбыл из проекта. Что-то старине Джонни не везет с проектами в последнее время, ведь его не берут и в новых "Пиратов Карибского моря".

Что касается "Человека-невидимки", постановкой картины займется режиссер Ли Уоннелл, он же выступит и сценаристом. За продюсирование отвечает Джейсон Блум с компанией Blumhouse Productions. Съемки "Человека-невидимки" стартуют в июле, но дата премьеры еще не объявлена.

Отметим, что первая экранизация "Человека-невидимки" состоялась еще в 1933 году. В центре сюжета – гениальный ученый Джек Гриффин, который изобрел средство, позволяющее становиться невидимым, однако так и не нашел способ вернуться обратно в видимое состояние.

Напомним, британский телеканал Sky Atlantic экранизирует роман Г. Уэллса "Машина времени" (The Time Machine), и это будет не первая попытка для канала. Корпорация ВВС решила снять мини-сериал о Рождестве по книгам романиста Чарльза Диккенса. В семейной истории одну из главных ролей сыграет Том Харди, который не так давно сыграл в фильме "Веном". Более того, Харди присоединится и к продюсированию проекта.

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Джонни Депп фильм Человек-невидимка Элизабет Мосс
Источник: Сегодня
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