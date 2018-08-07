Появились подробности спин-оффа "Форсажа"

Джейсон Стэтхэм рассказал о фильме "Хоббс и Шоу"

Кадр из фильма "Форсаж 8"

Голливудский актер Джейсон Стэтхэм раскрыл некоторые детали предстоящего фильма "Хоббс и Шоу". О спин-оффе "Форсажа" актер рассказал в интервью изданию Collider.

По его словам, съемки киноленты начнутся совсем скоро – в сентябре 2018 года. Режиссером фильма выступит автор "Дэдпула" и "Эволюции Борна", а также культового сериала "Твин Пикс" - Дэвид Литч.

Стэтхэм же исполнит одну из главных ролей, вторая главная роль у Дуэйна Джонсона.

Актер рассказал, что режиссер старается сделать фильм веселым, но не глупым. Литч стремится показать в ленте напряженность между героями, экшен и не забыть о забавных и грубых шутках.

Отметим, что тизер с Хоббсом и Шоу из "Форсажа 8" был опубликован в 2017 году и за это время набрал практически 14 миллионов просмотров.

В фильме покажут, как агент безопасности Люк Хоббс объединится с известным преступником Декардом Шоу. Премьера фильма должна состоятся второго августа 2019 года.

Напомним, стало известно, что актер Идрис Эльба, известный по роли Роланда Дискейна в фильме "Темная башня", сыграет злодея в фильме "Хоббс и Шоу".

Кроме того, звезда сериала "Корона" Ванесса Кирби также присоединилась к касту боевика "Хоббс и Шоу". Как сообщает Variety, Кирби находится на финальной стадии переговоров по поводу того, чтобы сыграть с Дуэйном Джонсоном и Джейсоном Стэтхэмом в спин-оффе "Форсажа".