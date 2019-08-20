Появился атмосферный трейлер фильма "Под водой"

В фильме снялись Кристен Стюарт и Венсан Кассель

Кадр из фильма "Под водой" Фото: YouTube

Актриса Кристен Стюарт, которая целовалась с новой девушкой, появилась в дебютном трейлере фильма "Под водой". Это история о команде ученых, которые спускаются на 13 километров ко дну океана и оказываются в ловушке на подводной базе после землетрясения.

Смотрите видео о том, как Кристен Стюарт поймали в ужасном виде:

Люди прокладывают себе путь к спасению, на котором их уже поджидает нечто, пробудившееся от долгого сна.

В борьбе за жизнь на глубине 13 километров под водой к Кристен присоединятся Венсан Кассель, звезда "Дэдпула" ТиДжей Миллер, Джон Галлахер – мл., Джессика Хенвик, Мамуду Ати и другие.

Режиссерское кресло проекта занял создатель "Любви" и "Сигнала" Уильям Юбэнк.

Напомним, ранее появился трейлер фильма "Джей Ти Лерой" с Кристен Стюарт в главной роли. "Джей Ти Лерой" – это история американской писательницы Лоры Альберт, создавшей альтер-эго – Джей Ти Лероя – мужчину-трансгендера. Она была признана виновной в мошенничестве, поскольку подписывала юридические документы именем выдуманного персонажа.

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