Появился финальный тизер самого ожидаемого фильма "Король Лев"

Это история о молодом льве Симбе

Кадр из фильма "Король Лев" Фото: пресс-служба

В сети появился тизер долгожданной премьеры перезагрузки культового мулифильма "Король Лев". Кинематографисты Disney даже специально поехали в африканскую саванну, на родину будущего царя зверей, чтобы понаблюдать за жизнью животных и максимально точно передать их поведение и среду обитания в фильме.

Компания "Disney" пожертвовала полтора миллиона долларов на восстановление популяции львов:

Новый тизер показывает нам любимых героев. На кадрах обезьяна Рафики показывает всем животным маленького Симбу.

В центре сюжета – предстал молодой лев Симба, которому пришлось пережить сложный период – потерять своего отца Муфаса. Он будет пытаться получить власть, чего бы это ему не стоило. В новом промо ролике также представлены новые саундтреки, один из которых записала Бейонсе, а также идеальные анимационные кадры, над которыми поработала съемочная команда Disney.

Премьера фильма в Украине ожидается 18 июля.

Напомним, ранее на официальной странице кинокомпании Disneyв Instagram появились впечатляющие фотографии, на которых появились звезды, которые подарили своей голос главным персонажам.

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