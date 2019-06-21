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Появился финальный трейлер сериала "Очень странные дела 3"

К своим ролям вернутся уже знакомые актеры

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:29
"Очень странные дела"
"Очень странные дела"
Фото: YouTube

Стриминговый сервис Netflix опубликовал финальный трейлер третьего сезона сериала "Очень странные дела", который выйдет на экраны уже июле. Премьера его состоится 4 июля текущего года. Ролик был опубликован на YouTube-канале сервиса.

В Украине назвали самые популярные сериалы:

Действие нового сезона телешоу развернется на фоне празднования Дня независимости США. События будут происходить в вымышленном городе Хокинс в штате Индиана.

К своим ролям в третьем сезоне вернутся Милли Бобби Браун, Финн Вулфард, Гэтен Мэтараззо, Ноа Шнапп, Калеб МакЛафлин, Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Чарли Хитон, Наталия Дайер, Джо Кири, Сэди Синк и другие. Известно, что в новом сезоне также снимется дочь Умы Турман.

Напомним, ранее  Netflix опубликовал отрывок третьего сезона сериала "Очень странные дела". На кадрах видео предстает Билли Харгров, который переехал в городок Хокинс и работает в местном бассейне спасателем. Создателями сериала выступили братья Даффер. Действие проекта будет разворачиваться в небольшом городке Хонкинсе в США в 1985 году.

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Источник: Сегодня
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