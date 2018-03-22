Появился кровавый трейлер ужастика по роману Джорджа Р. Р. Мартина

Недавно мы делали подборку новых сериалов, которые выйдут уже в апреле. Теперь телеканал SYFY представил тизер-трейлер научно-фантастического сериала по роману Джорджа Р. Р. Мартина "Летящие сквозь ночь" и первый сезон из 10 серий выйдет осенью 2018 года.

По сюжету романа, группа исследователей изучает загадочный космический корабль, но что-то пошло не так и практически все ключевые персонажи погибают. Авторы сериала описывают его "Психо в космосе", намекая на работу Альфреда Хичкока, а также упоминают в качестве вдохновения такие фильмы, как "Чужой" Ридли Скотта и "Сияние" Стивена Кинга.

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Шоураннером сериала Nightflyers выступил Дэниэл Церон, известный по сериалам "Декстер", "Константин" и "Менталист" В главных ролях снимутся Гретхен Мол ("Подпольная империя"), Оуэн Маккен ("Ночная смена"), Дэвид Аджала ("Форсаж 6"), Ангус Сэмпсон ("Фарго") и др.

Напомним, ранее стало известно, что в марте Netflix запускает новый бельгийский сериал Tabula Rasa.