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Появился крутой кадр с нового фильма "Терминатор"

Персонажи Хэмилтон и Шварценеггера будут снова противостоять SkyNet

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:40
&quot;Терминатор&quot;. Фото: rewind.sk
"Терминатор". Фото: rewind.sk

Уже стартовали съемки нового фильма "Терминатор". Paramount Pictures уже показала первый кадр из грядущей картины, на котором показаны героини Линды Хэмилтон, Наталии Рейс и Маккензи Девис.

Отметим, что Линда Хэмилтон снималась в двух оригинальных фильмах "Терминатор" вместе с Арнольдом Шварценеггером, который, к слову, так же играет в перезапуске картины.

Сюжетной информации пока нет, кроме того, что персонажи Хэмилтон и Шварценеггера будут снова противостоять SkyNet. Джеймс Кэмерон также отмечал, что в его планы входит реабилитировать историю о Терминаторах и продолжить вторую часть саги.

Дата релиза перенесена с 26 июля 2019 на 22 ноября 2019 года. Режиссером проекта стал Тим Миллер, который снимал первую часть фильма Дэдпул. Названия у нового "Терминатора" пока нет.

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Новый Терминатор
Фото: Paramount Pictures

Напомним,  в сети уже "гуляют" фотографии и видео со съемок шестой части боевика. Портал ScreenRant сообщает, что Наталия Рейс сыграет некую Дану Рамос, которую будет преследовать новый терминатор в исполнении Габриэля Луны. 

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Терминатор съемки фотографии джеймс кэмерон Paramount Pictures
Источник: "Сегодня"
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