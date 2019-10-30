Появился крутой трейлер фильма "Форд против Феррари"

В главных ролях – Кристиан Бэйл и Мэтт Дэймон

Кадр из фильма "Форд против Феррари" Фото: YouTube

В сети появился новый тизер к фильму "Форд против Феррари", в котором покажут соревнования двух культовых марок автомобилей.

Кстати, узнайте, почему премьеры фильмов проходят в четверг:

На съемки фильма о противостоянии культовых автомобилей выделили 100 миллионов долларов. Главные роли в фильме "Форд против Феррари" исполнили Кристиан Бэйл, Мэтт Дэймон и Каитриона Белфи.

Американский сценарист Трейси Леттс сыграет Генри Форда II, а Ремо Джироне – Энцо Феррари. В сюжет фильма положены события 1960-х годов. Именно тогда сын знаменитого Генри Форда поручил своей команде инженеров сделать все возможное, чтобы Ford победил команду Ferrari на престижном соревновании – гонках в Ле-Мане.

Премьера фильма "Форд против Феррари" запланирована на 14 ноября 2019 года.

"Форд против Феррари" – трейлер фильма:

Напомним, ранее в сети появился трейлер нового детектива "Ножи наголо". Представляя новый ролик, режиссер картины Райан Джонсон необычным способом привлек внимание к своему фильму.

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