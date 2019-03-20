Появился крутой трейлер фильма Кветнина Тарантино "Однажды в Голливуде"

Это девятая картина великого режиссера

"Однажды в Голливуде" Фото: YouTube

Только на днях в сети появились постеры фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". А теперь студия Sony Pictures выпустила трейлер картины. Это будет девятый по счету фильм Квентина Тарантино.

Стоит отметить, что история одного из самых страшных американских преступников Чарльза Мэнсона (Дэймон Херриман) станет фоном для событий картины. Ведь была реальная история, когда члены банды Мэнсона в 1969 году убили жену Романа Поланского – актрису Шэрон Тейт. В фильме роль режиссера в ленте досталась польскому актеру Рафалю Заверухе, а роль Шэрон – Марго Робби.

Главными героями "Однажды в Голливуде" станут соседи Тейт – бывшая звезда вестерн-шоу Рик Далтон и его дублер и приятель Клифф Бут в исполнении Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта. Вместе с ними в ленте снимаются Дакота Фаннинг, Аль Пачино, Курт Рассел, Тим Рот, Берт Рейнолдс, Майкл Мэдсен, Майя Турман Хоук, Лина Данэм и Дэмиэн Льюис.

Напомним, ранее журнал Vanity Fair опубликовал первые кадры из нового фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Также в сети регулярно появляются новые кадры со съемочной площадки.

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