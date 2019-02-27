Появился крутой трейлер фильма "Покемон. Детектив Пикачу"

Главного покемона озвучивает Райан Рейнольдс

"Покемон. Детектив Пикачу" Фото: YouTube

Студия Warner Bros. Pictures продолжает радовать киноманов новыми трейлерами, такими, как, например. фильма "Покемон. Детектив Пикачу". Главного героя картины озвучивает Райан Рейнольдс, известный по "Дэдпулу".

По сюжету, Детектив Пикачу очнулся неизвестно где, и не помнит предшествующие этому события. По единственной зацепке в своей шляпе он вышел на будущего напарника по расследованию. Напарника главного героя играет Джастис Cмит, который был номинирован на "Золотую малину" за роль в фильме "Мир Юрского периода 2".

Премьера фильма "Покемон. Детектив Пикачу" ожидается 16 мая этого года.

Напомним, режиссером картины выступил Роб Леттерман, который известен по фильмам "Подводная братва" и "Монстры против пришельцев". В сети, кстати, есть еще один крутой трейлер фильма "Покемон. Детектив Пикачу".

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