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Появился крутой трейлер мультсериала "Любовь, смерть и роботы" от Netflix

Это 18 анимационных историй

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:29
"Любовь, смерть и роботы"
"Любовь, смерть и роботы"
Фото: Netflix

В сети наконец-то появился трейлер анимационной антологии "Любовь, смерть и роботы" ("Love, Death & Robots"). Это совместный проект Дэвида Финчера и Тима Миллера. Мультсериал состоит из 18 отдельных мультфильмов. 

Антология охватит почти все возможные анимационные жанры, форматы и стили: от научной фантастики и фэнтези до комедии и хорроров. Тематически серия мультфильмов затронет проблемы расизма, войн, власти, человеческой природы, гражданских свобод и другие. Хронометраж каждого из 18 анимационных фильмов составит от 5 до 15 минут, в их создании принимали участие аниматоры со всего света, включая Венгрию, Корею, Францию и Канаду.

Финчер и Миллер выступили в роли продюсеров "Любви, смерти и роботов". Принимали ли они участие в создании хотя бы одного из мультфильмов - неизвестно.

Премьера - уже 15 марта на Netflix.

Напомним, творение StudioСanal на основе книг британского писателя Майкла Бонда про приключения медвежонка Паддингтона, скоро станет анимационным сериалом, запланированным к показу на детском канале Nickelodeon.

Кроме этого, студия Disney показала тизер мультфильма "Холодное сердце 2".

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Источник: Сегодня
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