Появился крутой трейлер нового фильма Гая Ричи "Джентльмены"

Главные роли в фильме исполнили Мэттью Макконахи, Колин Фаррелл и Хью Грант

Кадр из фильма "Джентльмены" Фото: YouTube

В сети появился новый трейлер нашумевшего фильма Гая Ричи – "Джентльмены". Главные роли в фильме исполнили Мэттью Макконахи, Колин Фаррелл и Хью Грант.

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В центре сюжета — талантливый выпускник Оксфорда (Ханнэм), который применяет свой уникальный ум и невиданную дерзость, чтобы разработать нелегальную схему обогащения с использованием поместья обедневшей английской аристократии. Однако, решив продать свой бизнес влиятельному клану миллиардеров из США, дорогу ему преграждают обаятельные, но жесткие джентльмены. Поначалу все выглядит как обмен любезностями, но ситуация быстро выходит из-под контроля.

Фильм выйдет в прокат в феврале 2020 года.

Как известно, последние годы Гай Ричи выбирал рейтинговые проекты, экспериментируя с жанрами кино. В частности, режиссер мастерски экранизировал истории о Шерлоке Холмсе и Аладдине и создал эффектный боевик "Агенты А. Н. К. Л.". Однако в 2019-м он решил вернуться к криминальным комедиям, взявшись за воплощение собственного сценария.

Напомним, ранее в сети появились постеры с персонажами криминальной комедии "Джентльмены".

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