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Появился крутой трейлер нового сезона сериала "Американские боги"

По сюжету, новые боги хотят уничтожить старых богов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:01
"Американские боги" Постер к сериалу
"Американские боги" Постер к сериалу

В сети наконец-то появился трейлер второго сезона популярного сериала "Американские боги" от телеканала Starz. Яркое шоу снято по одноименной книге Нила Геймана.

На видео видно, как знакомых персонажей сериала, так и новых. По сюжету, новые боги подросли и хотят уничтожить старых богов, а потому назревает настоящая война.

В ролях снимаются Рики Уиттл, Эмили Браунинг, Пабло Шрайбер и Криспин Гловер. Режиссерами проекта выступили Крис Бирн, Дэвид Слэйд и другие.

Выход второго сезона сериала планируется 10 марта 2019 года.

Напомним, в сети появился ролик нового молодежно-драматического сериала "Сейчас Апокалипсис" ("Now Apocalypse").

Кроме того, компания Amazon Prime Video наконец-то опубликовала трейлер предстоящего сериала "Вдова". Сообщается, что в сериале будет 8 эпизодов. 

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сериал трейлер Американские боги
Источник: Сегодня
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