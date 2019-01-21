Появился крутой трейлер нового сезона сериала "Американские боги"
По сюжету, новые боги хотят уничтожить старых богов
В сети наконец-то появился трейлер второго сезона популярного сериала "Американские боги" от телеканала Starz. Яркое шоу снято по одноименной книге Нила Геймана.
На видео видно, как знакомых персонажей сериала, так и новых. По сюжету, новые боги подросли и хотят уничтожить старых богов, а потому назревает настоящая война.
В ролях снимаются Рики Уиттл, Эмили Браунинг, Пабло Шрайбер и Криспин Гловер. Режиссерами проекта выступили Крис Бирн, Дэвид Слэйд и другие.
Выход второго сезона сериала планируется 10 марта 2019 года.
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