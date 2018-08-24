Появился крутой трейлер сериала "Двойка" с Джеймсом Франко

Премьера запланирована на 9 сентября на телеканале HBO

Кадр из сериала "Двойка"

В этом году на актера Джеймса Франко началась настоящая травля в Голливуде. Например, актера не номинировали на Оскар из-за обвинений в домогательствах.

Однако, актер и режиссер продолжает сниматься сам и снимать фильмы и сериалы. Так, на канале HBO в YouTube опубликовал трейлер второго сезона сериала "Двойка". Главные роли исполняют Джеймс Франко и Мэгги Джилленхол.

Действие сериала происходит в 1970-1980-е годы. Герои многосерийного фильма являются дельцами в сфере наркоторговли и порнобизнеса. Премьера запланирована на 9 сентября на телеканале HBO.

Напомним, недавно появился новый трейлер фильма "Мир будущего", с Джеймсом Франко и Милой Йовович в главных ролях. В фильме рассказывается о молодом человеке, который живет в постапокалиптическом мире. Он вынужден отправиться в рискованное путешествие в мрачный и опасный мир Пустоши, чтобы отыскать лекарство для больной матери. В сети фильм уже успели назвать "новым "Безумным Максом".