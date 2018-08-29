Появился крутой трейлер сериала от Facebook

Премьера "Соболезную вашей утрате" состоится 18 сентября на стриминговой платформе Facebook Watch

Кадр из сериала "Соболезную вашей утрате"

В сети появился трейлер драматического сериала "Соболезную вашей утрате" с Элизабет Олсен в главной роли от Facebook. Актриса сыграла женщину, которая переживает смерть любимого мужа.

Вместе с Олсен в сериале также снялись Йован Адепо, исполнивший небольшую роль в картине "мама!" Даррена Аронофски, и Мамуду Ати, игравший в фантастическом фильме "Сфера" с Эммой Уотсон и Томом Хэнксом.

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Одним из исполнительных продюсеров проекта и режиссером нескольких серий выступил Джеймс Понсольдт, ранее работавший над сериалом "Бесстыдники" и биографической драмой "Конец тура" с Джесси Айзенбергом. Премьера "Соболезную вашей утрате" состоится 18 сентября на стриминговой платформе Facebook Watch.

Напомним, ранее специальный сервис от Facebook под названием Watch представил первый трейлер своего нового сериала Sacred Lies ("Священная ложь").