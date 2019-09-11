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Появился крутой трейлер сериала "Смотри" с Джейсоном Момоа

В центре истории – мужественный воин Баба Восс, который является отцом особенных детей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:39
Кадр из сериала "Смотри"
Кадр из сериала "Смотри"
Фото: YouTube

Если ранее появились первые подробности сериала "Соколиный глаз", то теперь наконец-то в сети появился трейлер сериала "Смотри" (See) от Apple. По сюжету, будущее, после тотальной катастрофы человечество полностью ослепло, но сумело со временем приспособиться. Ровно до момента, когда внезапно рождаются зрячие дети. А именно – близнецы.

Смотрите видео о трендах на сериалы:

В центре этой истории – могучий воин Баба Восс в исполнении Джейсона Момоа, отец близнецов и "бесстрашный лидер и защитник", вставший на попечение залога очередного витка спирали эволюции.

Также в проекте сыграли: Элфри Вудард ("Люк Кейдж", "Первый мститель: Противостояние"), Кристиан Камарго ("Карточный домик", "Декстер"), Неста Купер ("Сверхъестественное", "Сотня"), Хера Хильмар ("Хроники хищных городов"), Сильвия Хукс ("Бегущий по лезвию 2049").

Сценарий написал Стивен Найт ("Острые козырьки", "Табу"). В режиссерском кресле – Фрэнсис Лоуренс ("Голодные игры", "Красный Воробей"), Андерс Энгстрем ("Табу"), Стивен Серджик ("Сорвиголова". "Каратель").

Премьера проекта – 1 ноября на собственном стриминговом сервисе компании AppleTV+.

Напомним, ранее в сети появился первый тизер-трейлер нового сериала "Утреннее шоу" (The Morning Show), который выйдет на стриминговом сервисе Apple TV+. Главные роли в проекте сыграли Риз Уизерспун, Дженнифер Энистон, Стив Карелл. 

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