Появился новый трейлер фильма "Рэмбо: Последняя кровь"

В главной роли – Сильвестр Сталлоне

Кадр из фильма "Рэмбо 5: Последняя кровь" Фото: YouTube

В сети появился новый трейлер фильма "Рэмбо: Последняя кровь", в котором снялся 73-летний актер и режиссер Сильвестр Сталлоне. В фильме Сталлоне вновь перевоплощается в своего культового персонажа – ветерана вьетнамской войны Джона Рэмбо.

Смотрите видео о том, как Сильвестр Сталлоне планирует вернуть на экраны своих культовых персонажей:

"Не он это начал, но он это закончит", – отметил актер в подписи к видео на своей странице в Instagram.

По сюжету фильма, главный герой отправляется в Мексику, где намерен заняться поисками пропавшей дочери своего друга. В итоге он выходит на преступный синдикат, занимающийся торговлей людьми в сексуальное рабство.

Фильм "Рэмбо: Последняя кровь" выйдет на экраны 19 сентября.

Напомним, что Сильвестр Сталлоне начал возвращать на экран своих культовых персонажей. Сразу же за Рокки Бальбоа и Джона Рэмбо возвращается Марион Кобретти из боевика 1986 года выпуска "Кобра".

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