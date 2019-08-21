Появился новый трейлер фильма "Рэмбо: Последняя кровь"
В главной роли – Сильвестр Сталлоне
В сети появился новый трейлер фильма "Рэмбо: Последняя кровь", в котором снялся 73-летний актер и режиссер Сильвестр Сталлоне. В фильме Сталлоне вновь перевоплощается в своего культового персонажа – ветерана вьетнамской войны Джона Рэмбо.
Смотрите видео о том, как Сильвестр Сталлоне планирует вернуть на экраны своих культовых персонажей:
"Не он это начал, но он это закончит", – отметил актер в подписи к видео на своей странице в Instagram.
По сюжету фильма, главный герой отправляется в Мексику, где намерен заняться поисками пропавшей дочери своего друга. В итоге он выходит на преступный синдикат, занимающийся торговлей людьми в сексуальное рабство.
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Фильм "Рэмбо: Последняя кровь" выйдет на экраны 19 сентября.
Напомним, что Сильвестр Сталлоне начал возвращать на экран своих культовых персонажей. Сразу же за Рокки Бальбоа и Джона Рэмбо возвращается Марион Кобретти из боевика 1986 года выпуска "Кобра".
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