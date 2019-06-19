Появился первый кадр перезагрузки "Вестсайдской истории" Стивена Спилберга

Спилберг решил снять ремейк культового фильма

"Вестсайдская история" Фото: facebook.com/FoxMovies/

Компания 20th Century наконец-то опубликовала первый кадр ремейка легендарного мюзикла "Вестсайдская история", режиссером которого выступил Стивен Спилберг, который готовит сенсационный хоррор-сериал для просмотра только ночью. Снимок появился на Facebook-странице киностудии.

Почему так популярны фильмы из 90-х:

Главные роли в ленте исполняют Энсель Эльгорт (известный по "Малышу на драйве" и "Клубу миллиардеров"), школьница Рэйчел Зеглер, а также Рита Морено и Дэвид Альварес.

Автором сценария выступил лауреат Пулитцеровской премии Тони Кушнер, а хореографом ленты – лауреат Тони Джастин Пек. Фильм основывается на сюжете Ромео и Джульетты, однако действие происходит в бандитском Нью-Йорке ХХ века.

"Вестсайдская история" Фото: facebook.com/FoxMovies/

По сюжету фильма, девушка Мария из одной банды влюбляется в Тони, который является представителем банды противников. В итоге уже изначально счастье молодых людей обречено.

Напомним, Стивен Спилберг стал первым режиссером в истории кино, фильмы которого заработали более 10 миллиардов долларов в прокате.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram